Мусорная революция: заплатят все!

№43 (536) от 19 декабря 2018 г.

С января в Орловской области должна заработать новая схема сбора, вывоза и утилизации отходов. Изменится практически всё. Появится единый регоператор, который будет координировать всю работу и аккумулировать все платежи. А платить будут все, в том числе и жители частного сектора (без исключений). Изменится система оплаты: если раньше люди платили по квадратным метрам, то теперь будут платить по числу жильцов. Вырастет (примерно в два раза) плата за вывоз мусора. Зато на полигон будет попадать в два раза меньше отходов – половину отсортируют и пустят во вторичную переработку. Естественно, такие глобальные перемены не могут пройти «без сучка, без задоринки». По главным шероховатостям предстоящей реформы сбора ТКО прошлись на заседаниях профильных комитетов областного и городского советов. Самая главная проблема: за две недели до начала «мусорной революции» никто не может назвать ее цену. В недоумении не только жители, но и бюджетники – в новом году расходы на новую строку еще не заложены.

Что почём

Можно было бы начать с технических деталей предстоящих реформ, но львиную долю граждан интересует главный вопрос – на сколько больше они будут платить за вывоз мусора. Поэтому и начнем с наболевшего. На момент написания материала тариф еще не был установлен. Однако основные его составляющие уже известны, и это позволяет предполагать, что жители будут платить как минимум вдвое больше, рассказали на заседании комитета облсовета. Начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения профильного департамента Сергей Латынин пояснил, что средняя стоимость вывоза ТБО сейчас в Орловской области составляет от 45 до 50 рублей для жителей многоквартирных домов, 75-80 рублей – для частного сектора. В ближайшем будущем для всех будет установлен единый тариф – от 95 до 100 рублей. При этом некоторые его составляющие не зависят от регоператора или управления по тарифам. Во-первых, это введение НДС (20% от тарифа). Далее – оплата за негативное воздействие на окружающую среду: раньше население за это также не платило, только юридические лица. Только эта составляющая увеличит размер платы для жителей примерно на 10%. Ещё один момент – транспортная составляющая (удорожание ГСМ). Не стоит забывать еще и такую составляющую, как норматив образования ТКО. Он уже вырос, что неизменно отразится и на цифре в платежном документе. И, наконец, обязательное захоронение отходов без сортировки теперь не допускается. Поэтому жители заплатят еще и за сортировку, «обрадовал» депутатов выступающий.

Тут вмешался вице-спикер облсовета Михаил Вдовин и напомнил, что за сортировку мусора и продажу вторсырья мусороперерабатывающие заводы получат прибыль. И эта составляющая должна, по логике, не увеличивать тариф, а наоборот – снижать. Всегда и везде жителям платили за то, что они принесли сдавать для переработки: будь то макулатура, стеклянные бутылки или алюминиевые банки. А у нас получается, что заводы с жителей возьмут повышенную плату и еще получат прибыль от продажи вторсырья. Впрочем, ждать осталось недолго – тариф и его составляющие должны быть утверждены до конца месяца, и тогда орловцы узнают, что почём.

Между тем задержка с публикацией тарифов может очень больно ударить по бюджетным учреждениям. Сейчас как раз идет планирование расходов на год. И если в перечень трат не попадет такая важная и существенная составляющая, это приведет к плачевным последствиям и без того многострадальных «бюджетников». Не могут точно просчитать расходы на уборку мусора с кладбищ и власти Орла. Так что последствия нерасторопности региональных чиновников ощутят и родственники усопших. Напомним, тариф еще летом (после выбора единого регоператора) должна была рассчитать и утвердить областная структура, то есть подчиненные Андрея Клычкова.

Кручу-верчу – запутать хочу

Неоднократно и на разных уровнях депутаты интересовались, насколько больше с нового года будут платить рядовые орловцы? Депутатам пояснили: раньше люди платили с квадратного метра, а теперь плата будет с каждого человека, поэтому и рассчитать рост для конкретной семьи невозможно. Однако многие орловцы прекрасно помнят, что в городской администрации существовал в свое время отдел по тарифам. И накануне повышения квартплаты там публиковали очень простые и наглядные таблицы – как изменится квартплата для однокомнатной квартиры, в которой живет 1 человек, сколько будет платить «однушка» с двумя жильцами и сколько «однушка» с тремя. То же самое – с разбивкой по числу жильцов для двухкомнатных и трехкомнатных квартир. По такой простой табличке любой житель мог найти квартиру, похожую по параметрам на его жилье, оценить, сколько он платил раньше по квадратным метрам, и приблизительно понять рост платы «по головам». В чем проблема сделать такую таблицу для ТКО, чтобы наглядно объяснить орловцам, как именно вырастет плата за вывоз мусора, осталось загадкой.

Очень интересное и важное дополнение о том, как именно будут заключаться договоры с жителями, прозвучало уже на заседании городского комитета по ЖКХ. Прежние документы утратят силу с 1 января, а на заключение новых уйдет масса времени. Как пояснил директор УК «Зелёная роща» Дмитрий Хроменков, сейчас регоператор заключает договоры в первую очередь с юридическими лицами. Что касается физических лиц, то договор с ними будет заключен в публичной форме (так называемая оферта). Этот документ будет опубликован на сайте регоператора, а также в СМИ. Дальше жителям придет первая платежка (откуда регоператор узнает ваши персональные данные, мы расскажем чуть ниже, и это прекрасно!) Как только жители оплатят поступившую квитанцию – будет считаться, что они заключили этот самый публичный договор оферты. Тех, кто откажется платить, ждет штраф. Объяснить, как это связано с действующим законодательством, прямо запрещающим к понуждению каких-либо действий вопреки воле гражданина, мы не беремся. Но опять же опыт соседних регионов, где начал работать единый оператор, показывает, что уровень неплатежей физических лиц на момент старта новой схемы достаточно высокий.

Дьявол кроется в деталях

На бумаге будущая система выглядит очень привлекательно. Будет единый регоператор, который будет координировать всю работу по обращению с отходами. С него же в случае чего можно будет спросить и за переполненные баки, и за неустановленные контейнеры, и даже за несанкционированные свалки. Вот только при переходе от теории к практике выявляются очень спорные моменты. Например, ответственность регоператора наступает с того момента, как мусор оказался в мусоровозе. А вот контейнерные площадки – ответственность того, на чьей земле они расположены. И если за вывоз ТКО регоператор получает вознаграждение, заложенное в тариф, то за ремонт площадок и строительство новых тот же город или сельская администрация ничего не получат. Единственная надежда, что к благоустройству площадок можно будет привлекать тех же перевозчиков. По новым правилам водитель мусоровоза обязан фотографировать контейнерную площадку до приезда и после, а в конце дня фотографии будут выгружаться для доступа диспетчерам. Также по фото можно будет решать возникающие споры и рассматривать жалобы жителей на переполненные баки.

Кстати, о переполненных баках. Опять же по новым правилам вывозить будут лишь то, что лежит в контейнерах. А горы картофельной ботвы или груды выброшенной мебели, которая не влезает в баки, не входят в зону ответственности регоператора. Кто будет вывозить мусор вне баков, пока осталось без ответа. Напомним, новая система по обращению с ТКО уже заработала в нескольких регионах, и как раз мусор вне контейнеров уже стал серьезной головной болью. Еще интереснее выглядит ситуация, когда на площадку приносят мусора на три контейнера, а по факту там стоит только один. В теории не раз говорилось, что за всё будет отвечать регоператор. Но в ходе обсуждения выяснилось, что оборудованием контейнерных площадок регоператор не занимается.

«Секрет полишинеля»

Защита персональных данных в последнее время приобрела какой-то нездоровый оттенок. У орловцев просят подписать документы на разрешение обрабатывать свои данные при каждом «чихе». А тут новый регоператор должен получить сведения обо всех жителях целого региона! Естественно, депутаты горсовета задали вопрос, кто и как будет их передавать. Ответ руководителя «Зеленой рощи» мы приведем дословно: «Базу данных мы получаем у Роскомнадзора. Покупаем ее. Есть такой момент». Здесь возникает сразу масса вопросов – с каких пор Роскомнадзор занимается продажей персональных данных граждан? Откуда в Роскомнадзоре коммунальные сведения о жителях? Если не в Роскомнадзоре, то где получил регоператор наши данные без нашего же согласия на их обработку?

«Вассал моего вассала – не мой вассал»?

Не менее занятная история произошла при обсуждении управляемости и подчиненности нового единого регионального оператора. Напомним, после проведения конкурса по его выбору и объявления победителя в ФАС была подана жалоба. Как сообщали наши коллеги с сайта «ИнфоОрел», в жалобе указывалось, что «единственным участником УК «Зеленая роща» является АО «Корпорация развития Орловской области». Акционером корпорации (73,3%) является Орловская область (департамент госимущества и земельных отношений Орловской области). Конечным владельцем выступает правительство Орловской области. А именно правительство Орловской области заключает за несколько дней до проведения конкурса инвестиционное соглашение с «Зеленой рощей». Исходя из этих тезисов, организация, проигравшая конкурс на выбор регоператора, делала вывод о возможной аффилированности «Зеленой рощи» и обладминистрации. Напомним, спор решался в итоге не в Орле, а в Москве. Столичная ФАС пришла к выводу, что никакой аффилированности нет.

А вот что рассказал зампред областного правительства Николай Злобин на заседании областного комитета по ЖКХ: «По нашему мнению, это <УК Зеленая роща> государственная организация. Входит в нашу систему, пусть и учрежденная другим департаментом. Но тем не менее опосредованно они подчиняются администрации области. Держателем контракта и уполномоченным органом по обращению с отходами все равно является департамент строительства. И на нем контроль организации деятельности регоператора и все вопросы, которые этим связаны. В дальнейшем можно будет поменять учредителя». То есть, если верить Николаю Злобину, областные власти полностью контролируют регоператора и даже имеют возможность влиять на его учредителя вплоть до замены. Но никакой аффилированности нет. Как тут не вспомнить бессмертного Козьму Пруткова и его «не верь глазам своим»!

В любом случае даже после многочисленных обсуждений и встреч у жителей и журналистов скопилась масса вопросов по новой схеме обращения с отходами. Надеемся, будет услышано и реализовано предложение мэра Орла Василия Новикова – собрать пресс-конференцию по этому поводу еще до новогодних праздников.

Сергей Миляхин

От редакции:

Редакция «Орловской среды» просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области и Управление Роскомнадзора по Орловской области. Просим разъяснить, передавались ли персональные данные жителей города Орла и Орловской области из Управления Роскомнадзора в УК «Зеленая роща». Если передавались, то просим разъяснить, на каком основании и на каких условиях. Если не передавались, то просим Управление Роскомнадзора по Орловской области провести проверку и выяснить, кто именно, на каком основании и на каких условиях передал УК «Зеленая роща» персональные данные жителей Орловской области и не были ли в данном случае нарушены права граждан на защиту персональных данных и законодательство о защите персональных данных.