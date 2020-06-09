На месте “карточного домика” построят многоэтажку

Власти Орла собираются построить новую многоэтажку на месте рухнувшего дома № 68 на набережной Дубровинского, — сообщает группа “Новостройки города Орла”. В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) Орла, земельный участок 57:25:0030405:7 площадью 2698,7 м², освободившийся после сноса полуразрушенного дома, относится к зоне исторического центра.

“Строительство в данной зоне допускается при наличии разрешения на условно разрешенный вид использования участка. Помимо документов территориального планирования, предусмотренных в обязательном порядке федеральным законодательством, в Орле считается действующим региональное положение «О заповедной зоне города Орла», утверждённое постановлением Орловского областного Совета народных депутатов № 46/870-ОС от 15.03.2002. Данное положение во многом дублирует современные законы, некоторые его формулировки морально устарели, но власти, отдавая дань уважения лицам, проявившим в своё время заботу о сохранении облика центральной части Орла, не стали его отменять. Границы заповедной зоны отражены в действующей редакции правил землепользования и застройки. Участок, о котором идёт речь, находится в границах заповедной зоны. Исполнение требований, предъявляемых положением о заповедной зоне, сводится к согласованию фасадов планируемых к строительству или реконструкции зданий с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области и орловским городским советом народных депутатов” — отметил ведущий группы “Новостройки”.

Также ведущий добавляет такую важную деталь: “законы, направленные на сохранение объектов культурного наследия, с одной стороны усложняют процесс согласования строительства, с другой стороны они снимают ограничения, связанные с малой площадью участка. Дело в том, что требования к градостроительным регламентам, установленные специалистами по охране ОКН, имеют приоритет перед градостроительными регламентами, прописанными в ПЗЗ. В данных обстоятельствах застройщику не придётся соблюдать ни ограничения по проценту застройки участка, ни отступы от его границ и от красных линий. Также возможны послабления по параметрам благоустройства придомовой территории. Главное, чтобы будущее здание органично вписывалось в окружающее пространство и не мешало визуальному восприятию расположенных по близости архитектурных достопримечательностей”.

Предполагается ,что этот участок отдадут застройщику без торгов в рамках нового закона №1884 в обмен на передачу в муниципальную собственность не менее 10% квартир от площади построенного дома. С целью предоставления участка под строительство, администрация города Орла от своего имени намерена получить разрешение на условно разрешенный вид использования — «Многоквартирные жилые дома 5-8 этажей (за исключением технического этажа)» (код 1.124 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»). Публичные слушания по этому вопросу состоятся 25.06.2020 г., в 17:00, в большом зале администрации города Орла (г. Орёл, ул. Пролетарская гора, 1).

Как пишет ведущий группы “Новостройки города Орла”, скорее всего, на публичных слушаниях еще не будет никакого эскизного проекта. Разработкой проекта займутся застройщики. Ожидается, что проведут конкурсный отбор проектов. Если заявок будет несколько, то участок отдадут тому застройщику, чей проект областная комиссия посчитает лучшим. В дальнейшем проект можно будет доработать, сохранив при этом его экономические показатели.

Перед организацией публичных слушаний администрация города Орла получила от Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области заключение, суть которого сводится к тому, что испрашиваемый вид использования не противоречит действующим градостроительным регламентам. Это значит, что власти решительно намерены застроить освободившийся участок, а не использовать его как-то иначе.