27 декабря 2018



На организацию адресного питания школьников в Орле осталось меньше недели

Согласно недавнему решению горсовета, переход на адресное питание школьников произойдет с 1 января 2019 года. Иными словами, на налаживание процесса у директоров общеобразовательных учреждений и организаторов школьного питания остается меньше недели.

По информации заместителя главы администрации г. Орла Екатерины Данилевской, в настоящий момент руководство школ, гимназий и лицеев ведет активную ознакомительную работу родителей с новым двухнедельным меню, которое прошло согласование в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Его детальное изучение поможет принять решение, будут ли родители платить за питание своих детей в школьных столовых либо собирать им еду с собой.

«Совместно с организаторами питания, директорами мы планируем работать все праздничные выходные дни: необходимо принять много нормативно-правовых актов. На сегодняшний день они уже разработаны, часть проходят согласование в прокуратуре», — сообщила Екатерина Данилевская.

Александр Муромский напомнил, что контролировать качество и количество питания школьников должны специально созданные общественные комиссии, в состав которых обязательно должны войти родители. По информации заместителя главы администрации Орла, непосредственный контроль за соответствием питания двухнедельному меню будет осуществлять учреждение образования. Закрепленные должностные лица ежедневно должны осуществлять органолептический контроль приготовленных блюд, проверять наличие необходимых сопроводительных документов поступающей продукции.

Новая система организации школьного питания начнет действовать с 1 января 2019 года. За счет бюджетов разных уровней бесплатно продолжат питаться учащиеся начальной школы, а также ученики 5-11 классов из числа детей, находящихся под опекой, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

По информации пресс-служба администрации города Орла.

 

Желание есть, возможность отсутствует
В Орле пройдет спортивный праздник
14 сентября в Орловской области пройдет экологический субботник
Опубликовано 27 Дек 2018 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"