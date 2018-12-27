На организацию адресного питания школьников в Орле осталось меньше недели

Согласно недавнему решению горсовета, переход на адресное питание школьников произойдет с 1 января 2019 года. Иными словами, на налаживание процесса у директоров общеобразовательных учреждений и организаторов школьного питания остается меньше недели.

По информации заместителя главы администрации г. Орла Екатерины Данилевской, в настоящий момент руководство школ, гимназий и лицеев ведет активную ознакомительную работу родителей с новым двухнедельным меню, которое прошло согласование в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Его детальное изучение поможет принять решение, будут ли родители платить за питание своих детей в школьных столовых либо собирать им еду с собой.

«Совместно с организаторами питания, директорами мы планируем работать все праздничные выходные дни: необходимо принять много нормативно-правовых актов. На сегодняшний день они уже разработаны, часть проходят согласование в прокуратуре», — сообщила Екатерина Данилевская.

Александр Муромский напомнил, что контролировать качество и количество питания школьников должны специально созданные общественные комиссии, в состав которых обязательно должны войти родители. По информации заместителя главы администрации Орла, непосредственный контроль за соответствием питания двухнедельному меню будет осуществлять учреждение образования. Закрепленные должностные лица ежедневно должны осуществлять органолептический контроль приготовленных блюд, проверять наличие необходимых сопроводительных документов поступающей продукции.

Новая система организации школьного питания начнет действовать с 1 января 2019 года. За счет бюджетов разных уровней бесплатно продолжат питаться учащиеся начальной школы, а также ученики 5-11 классов из числа детей, находящихся под опекой, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

По информации пресс-служба администрации города Орла.