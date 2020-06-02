2 июня 2020



На смену дождям идут… грозы с ветром и градом

Орловцам предсказали очередное ухудшение погодных условий. Казалось бы – куда хуже? Оказалось – есть куда! По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 2 июня по 21 час 3 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а завтра днём повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер переменный ночью 2-7, днём 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +15°С…+20°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителей по возможности просят завтра воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

 

В Орловской хореографической школе пройдет фестиваль танца
Новая дорога свяжет Наугорский и Болховский микрорайоны
Вчера в Покровском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Опубликовано 02 Июн 2020 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"