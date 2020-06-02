На смену дождям идут… грозы с ветром и градом

Орловцам предсказали очередное ухудшение погодных условий. Казалось бы – куда хуже? Оказалось – есть куда! По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 2 июня по 21 час 3 июня на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а завтра днём повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер переменный ночью 2-7, днём 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днём +15°С…+20°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителей по возможности просят завтра воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.