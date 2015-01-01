На станции Орел задержан гражданин с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел задержали гражданина 1988 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в карманах молодого человека была обнаружена пластмассовая круглая коробочка, в которой находились пять свертков с пластичным веществом коричневого цвета.

Исследование показало, что содержимое является производными наркотических средств (N-метилэфедрон и 3-Бутаноил) общей массой 11,83 грамма.

Со слов задержанного, наркотические средства он приобрел для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.