На станции Орел задержан гражданин с наркотиками

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел задержали гражданина 1988 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в карманах молодого человека была обнаружена пластмассовая круглая коробочка, в которой находились пять свертков с пластичным веществом коричневого цвета.

Исследование показало, что содержимое является производными наркотических средств (N-метилэфедрон и 3-Бутаноил) общей массой 11,83 грамма.

Со слов задержанного, наркотические средства он приобрел для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

 

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Опубликовано 27 Мар 2017 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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