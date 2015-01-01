На центральном стадионе мечтают построить ФОК

На очередном заседании горсовета депутаты одобрили изменения архитектурного облика заповедной зоны в районе стадиона имени Ленина. Областные власти подали заявку на участие в федеральной программе. Если заявка будет одобрена, то в Орле может появиться еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Типовой проект здания рекомендован министерством спорта и министерством строительства РФ. Там запланирован спортивный комплекс: игровая площадь 42 на 24 метра, 240 посадочных мест, тренажерный зал. Кроме того, в планах у областного управления по физической культуре и спорту разместить в ФОКе спортивную школу № 1.

Стоимость сооружения составляет около 100 млн рублей, 95% — федеральные средства, 5% — областные. Город участвует в программе лишь согласованием облика будущего строения. Кроме того, от депутатов поступило предложение о корректировке видов спорта. По первоначальному плану, в новом ФОКе смогут заниматься баскетболисты, волейболисты, любители бадминтона и гимнастики. Однако, как отметил депутат Олег Карпиков, в новом здании можно было бы «приютить» и лыжников, а также велосипедистов. Дело в том, что рядом со стадионов расположен прекрасный чистый парк Победы, где можно проводить не только регулярные тренировки, но и различные соревнования. Сейчас для проведения велозаездов нередко перекрывают центр города. В итоге пропаганда здорового образа жизни превращается в свою прямую противоположность — перекрытие движения вызывает острую негативную реакцию жителей. В парке Победы спортсмены могли бы заниматься спортом без негативных отзывов, а зимой здесь можно делать отличную лыжную трассу.