17 октября 2018



На улице Тургенева возле школы №22 наконец-то поставили светофор

На улице Тургенева при пересечении с улицей Горького установили светофор для пешеходов. В этом месте расположена школа №22 и очень много детей переходит дорогу. Между тем водители не всегда останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Более того, нередки случаи, когда в правом ряду машина останавливается, а левый ряд продолжает движение. В СМИ уже появились негативные отзывы о данной инициативе, однако, в этом конкретном месте светофор был просто необходим. Очень удачным оказался опыт установки светофоров с кнопками. И на Наугорском шоссе и на Лескова — светофор с кнопкой включает красный свет машинам, только если есть пешеходы. В остальное время светофор не мешает движению. Такие устройства никак не могут стать причиной пробок. На Наугорке цикл зеленого для машин очень длительный. После нажатия кнопки проходит 30-40 секунд. И за время после установки светофора пробки там ни разу не появлялись.

 

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Опубликовано 17 Окт 2018 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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