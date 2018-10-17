На улице Тургенева возле школы №22 наконец-то поставили светофор

На улице Тургенева при пересечении с улицей Горького установили светофор для пешеходов. В этом месте расположена школа №22 и очень много детей переходит дорогу. Между тем водители не всегда останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Более того, нередки случаи, когда в правом ряду машина останавливается, а левый ряд продолжает движение. В СМИ уже появились негативные отзывы о данной инициативе, однако, в этом конкретном месте светофор был просто необходим. Очень удачным оказался опыт установки светофоров с кнопками. И на Наугорском шоссе и на Лескова — светофор с кнопкой включает красный свет машинам, только если есть пешеходы. В остальное время светофор не мешает движению. Такие устройства никак не могут стать причиной пробок. На Наугорке цикл зеленого для машин очень длительный. После нажатия кнопки проходит 30-40 секунд. И за время после установки светофора пробки там ни разу не появлялись.