Не так страшен полигон?

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

В региональных социальных сетях накануне выборов в горсовет поднялась волна протеста против строительства нового полигона ТКО под Орлом. Наше издание неоднократно писало о мусорной реформе и, помимо прочего, делилось с читателями теми обрывками информации, которую удавалось добыть из официальных источников о новом объекте. Бросается в глаза тот факт, что про новый полигон было известно еще со времен правления губернатора Потомского. Однако, ни в 2018-м, ни в 2019-м никаких протестов не было. Буквально на днях корреспондента нашей редакции пригласили посмотреть, что же это за полигон. А заодно предоставили возможность задать все накопившиеся вопросы по поводу нового строительства. Забегая вперед скажем, что ничего из разряда «ужас-ужас-ужас» обнаружить не удалось. Первый заместитель гендиректора предприятия ООО «ЭкоПолис» Леонид Березин вместе с главным инженером Сергеем Снегиревым провели группу из журналистов, экологов и жителей расположенного поблизости микрорайона Лужки по всей территории. Руководство «ЭкоПолиса» ответило на все вопросы гостей. В том числе и на самые неудобные. Кстати, активистам, выступающим против нового полигона, мы рекомендуем также посетить это предприятие, чтобы своими глазами на месте всё осмотреть и задать свои собственные вопросы.

Мусоросортировочный завод

Начнем с завода. На территории «ЭкоПолиса» построен новый сортировочный комплекс. Аналогичный комплекс «ЭкоСити» уже действует по соседству, и потому гости сразу же задали вопрос: зачем было создавать в регионе еще одно предприятие практически такой же мощности и профиля? Ответ был прозаичен. Леонид Березин привел в пример продуктовые сети. В городе Орле потребность людей в продуктах вполне может покрыть одна-единственная торговая сеть. Но это не означает, что другие торговые сети не имеют права строить свои магазины. Более того, по официальным данным, потребность Орла в торговых площадях уже превышена по разным категориям товаров от полутора до двух раз. И несмотря на это новые магазины продолжают открывать. Конкуренция (напомним, мы живем при капитализме) в конечном счете всегда оказывается выгодна простым потребителям.

Два предприятия – «ЭкоПолис» и «ЭкоСити» — имеют немного разную технологию сортировки ТКО. Кто-то будет делать эту работу лучше, кто-то хуже. Это отличный стимул совершенствоваться, запускать новые аппараты, налаживать свою собственную переработку для извлечения дополнительной прибыли. Напомним, монополист сейчас может развернуть приехавшие мусоровозы, если ему что-то не понравилось. А при наличии конкурента под боком такие ситуации уже будут трудно вообразить.

Замдиректора сразу обратил внимание, что пока предприятие «ЭкоПолис» планирует работать только с ТКО, то есть с мусором, который образуется в жилом секторе и на предприятиях. В планах завода есть установка дополнительных узлов, чтобы часть отсортированных отходов здесь же и перерабатывать. Сам сортировочный комплекс на момент нашего визита был полностью готов к эксплуатации. Мы уточнили, может ли завод помочь региону с утилизацией покрышек (которые сейчас вывозят в другой регион) и со строительными отходами, едущими из Орла под Мценск? Да, в планах есть приобретение необходимых установок, но на данном этапе комплекс нацелен только на ТКО.

Забор предприятия, кстати, сделан прозрачным, чтобы можно было видеть, что происходит на территории. Мусоровозы на въезде встречает рамка радиационного контроля. Если машина фонит – ее выводят за территорию, в специально оборудованный отстойник, и вызывают МЧС для обезвреживания источников радиации, которые могут не только случайно оказаться в мусоре, но и могут быть подброшены специально. После успешного прохождения рамки машина попадает на весы, где ее взвешивают (на выезде взвесят еще раз). Дальше транспорт уходит на площадку разгрузки, откуда по двум конвейерам отходы попадают в цех сортировки. Хорошие вторичные ресурсы отбираются и передаются на переработку. «Хвосты» идут под пресс. В цеху стоит пресс мощностью до 100 тонн, который формирует брикеты весом по тонне каждый. Именно эти брикеты в дальнейшем будут вывозиться на так называемые «карты». Теперь мы переходим к самому полигону, из-за которого поднялось столько шума.

Новый полигон ТКО

На полигоне будут захоранивать так называемые «хвосты» — оставшийся после сортировки мусор, который либо невозможно, либо слишком дорого перерабатывать. Леонид Березин пояснил, почему была выбрана такая схема, а не работа с бесполигонными технологиями. По словам Леонида Березина, бесполигонные технологии – это мусоросжигательные заводы. Вряд ли орловцы будут безмерно рады сжиганию (по крайней мере мнение жителей на этот счет никто не спрашивал, а стоило бы). Кстати, от мусоросжигательного завода также образуются отходы. В первую очередь, это шлак от сжигания ТКО. Есть пыль и прочие летучие токсичные вещества, которые необходимо улавливать фильтрами. Но фильтры, во-первых, довольно дорогое удовольствие. Во-вторых, их необходимо вовремя менять. В-третьих, фильтры опять же придется утилизировать вместе с собранными веществами. Поэтому заявление, что бесполигонная утилизация не предполагает вообще никаких отходов, в корне неверное. Отходы будут, но более высокого класса опасности (тот же шлак). И уже эти отходы в Орловской области захоронить не получится: придется шлак, отработанные фильтры вывозить в соседние регионы, где есть необходимые полигоны. Никто не задумывался, как на это отреагируют жители соседних областей?

Что касается упомянутых «карт» для захоронения: орловцы имеют очень болезненный опыт эксплуатации старого полигона — ныне просто гигантской свалки. Напомним, организация «ОПЭК» взяла у города в аренду участок земли под складирование мусора и обещала рекультивировать этот участок после заполнения. По факту же горы мусора оказались брошенными. Никакой рекультивации город не увидел. Именно поэтому гостей «ЭкоПолиса» интересовало, не повторится ли такая история на новом полигоне? Леонид Березин рассказал, что вывезенные на его полигон спрессованные брикеты будут сразу же пересыпаться грунтом. Более того, пока значительная часть полигона вообще не вскрыта и не оформлена в виде карт. Почему? Дело в том, что та земля, которую будут вынимать для формирования новых карт — сразу же будет использована для пересыпки действующих участков. Как только на очередной карте гора мусора достигнет максимально предусмотренной проектом высоты, этот участок будет закрыт. Причем, не только сверху, но и с боков (чего нет на старой свалке и из-за чего она постоянно горит. Кстати, когда мы уезжали — на склоне свалки дымился очередной очаг возгорания). Важная деталь: закрывать полностью заполненную карту планируется не только грунтом и инертными материалами, но и специальной пленкой. Будет создан самый настоящий саркофаг, на котором в дальнейшем можно будет высадить деревья. Так что вариант «поматросили и бросили» представляется маловероятным еще и потому, что сразу же будет видно, рекультивируются заполненные карты или нет. В случае повторения недобросовестной практики «ОПЭКа» тревогу можно будет поднять сразу же.

Поскольку карты при заполнении будут изолироваться грунтом, то контакта с воздухом у «хвостов» не будет. Будет лишь контакт с атмосферными осадками и паводковыми водами. Чтобы осадки не попали за пределы полигона, предусмотрен контруклон. Как идет формирование контруклона мы сняли на фото. Также мы видели уложенную по дну первой карты дренажную систему, которая должна собирать процеженный через отходы фильтрат. Далее весь фильтрат будет собираться в специальный пруд, объемом 8 000 кубических метров. Прудов на полигоне два – так называемый «грязный» и «чистый». Между прудами установлена система очистки. При перекачке воды из первого пруда во второй вода будет очищаться на 92-95%. Из чистого пруда вода будет браться для проливки полигона, чтобы в жаркие дни не возникало пожароопасной ситуации. Когда карта будет полностью закрыта и изолирована, необходимость в проливке отпадет.

Контрольные скважины

Рядом с новым полигоном протекает ручей. Он берет начало у подножия старой свалки и выглядит очень и очень подозрительно – вода уже сейчас (до запуска нового полигона) ядовито-красного цвета. Чтобы новый полигон «ЭкоПолис» не обвинили в том, что стоки с карт захоронения попадают в этот ручей и дальше текут в овраг, решено было защитить контур полигона с помощью контруклона. То есть склон поднят со стороны оврага и даже дождевая вода, которая попадает на полигон, будет собираться в специальные дождевые лотки, из них – в обводный канал и собираться в «грязном» пруду и затем поступать на станцию очистки. Какие-либо стоки за территорию свалки будут полностью исключены.

Чтобы проконтролировать этот параметр, уже пробурили несколько скважин по периметру полигона. Их местоположение показали гостям «вживую». То, что скважины в рабочем состоянии подтверждает тот факт, что недавно из них брали воду для анализов для получения нулевых замеров – небходимого условия для начала работы полигона.

Балка Непрец

Задали на встрече и вопрос о судьбе памятника природы — балки Непрец. Правда, здесь вышла небольшая накладка — балка Непрец расположена так далеко от полигона, что рассмотреть ее с окраины оказалось проблематично. Более того, между балкой Непрец и будущим полигоном расположен еще один объект, оказывающий серьезное влияние на окружающую среду — завод «Керама Марацци». Однако, в соцсетях нет информации о том, что общественники выясняют, какие выбросы происходят на заводе, расположенном гораздо ближе к заповедной балке. Не слышно, и чтобы кто-то анализировал, что же содержится в красном ручье, протекающем по оврагу в сторону заповедной зоны. Заметим, «ЭкоПолис» получил максимально большую санитарно-защитную зону, и в документах указано, что никаких заповедных зон, на которые мог бы повлиять полигон ТКО, поблизости нет.

Напомним, что территориальная схема обращения с отходами изначально планировалась с учетом полигона для захоронения «хвостов», оставшихся после сортировки. Тот же «ЭкоСити» имеет лишь временное разрешение на хранение оставшихся после сортировки отходов, о чем его руководитель неоднократно заявлял на пресс-конференциях. Так что с очень большой долей вероятности в первую очередь сразу же после запуска на новый полигон отправят уже горы накопившихся «хвостов».

А как быть со слухами, что в Орел привезут московский мусор? Леонид Березин ответил и на этот вопрос. Полигон «ЭкоПолис» рассчитан на 11 лет эксплуатации. Если всю имеющуюся площадь и все карты за полгода заполнить московскими отходами, то куда «ЭкоПолис» будет девать собственные «хвосты», оставшиеся после сортировки? Какой экономический смысл предприятию рубить сук, на котором оно сидит? Словом, для московского мусора полигон не предназначен. Надеемся, что так оно и есть.

Добавим, что увиденное корреспондентом «ОС» во время визита на «ЭкоПолис» даже близко не похоже на экологическую бомбу, которую, по мнению противников полигона, якобы закладывают под боком у жителей Орла. В любом случае полигон планируют открыть не ранее следующего года. Тогда же предприятие должно быть включено в территориальную схему обращения с отходами.

Сергей Миляхин