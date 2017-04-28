Не все орловцы получили уведомления об уплате налогов. В ФНС пояснили почему

В Орловской области стартовала массовая рассылка сводных налоговых уведомлений, которая завершится 1 декабря 2017 года. Между тем далеко не все орловцы получили налоговые уведомления. В ФНС пояснили, что за 2016 год налоговые уведомления не направляются нескольким группам налогоплательщиков.

В-первых, не пришли уведомления если у человека есть налоговая льгота, налоговый вычет, или какое-нибудь еще законное основание, полностью освобождающее владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Во-вторых, если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей — то квитанция тоже не пришла. В-третьих, если налогоплательщик является пользователем личного кабинета ФНС, то ему необходимо зайти в свой кабинет и забрать уведомление в электронном виде.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо самому обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через «личный кабинет» интернет-сервиса ФНС.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сами сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма размещена на интернет-сайте ФНС России).