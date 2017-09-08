«Нет греха больше, чем уклонение от ответственности»

№44 (492) от 20 декабря 2017 г.

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов подготовил обращение к врио губернатора Орловской области, в котором просит Андрея Клычкова принять срочные меры по спасению муниципального транспортного предприятия – МУП «ПАТП №1», находящегося на грани уничтожения. Почему и как нужно спасать МУП – читайте в письме Евгения Косогова

 

ВРИО Губернатора Орловской области

Клычкову А.Е.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

От лица своих избирателей, работников предприятия МУП «ПАТП №1» и жителей г. Орла обращаюсь к Вам как высшему должностному лицу в Орловской области и настоятельно прошу Вас приложить максимум усилий, которые позволят сохранить МУП «ПАТП №1», так как на сегодняшний день на данном предприятии введен конкурсный управляющий, и если не предпринять срочных и безотлагательных мер, то администрация г. Орла и жители г. Орла в скором времени потеряют транспортное предприятие, обладающее стратегической для жизнедеятельности г. Орла материально-технической базой, которую, смею предположить, умышленно все последние 10 лет приводили в упадок, давая частным перевозчикам приоритет в перевозках на самых выгодных с финансовой точки зрения маршрутах.

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что, к сожалению, исполнительная власть г. Орла не в силах спасти МУП «ПАТП №1»1», и на сегодняшний день никто решений не принимает, а это значит, что если срочно не принять меры по спасению муниципального предприятия, то оно перестанет существовать, а его собственность, материально-техническая база и земля будут распроданы значительно ниже их себестоимости. На наш взгляд, всегда, подчеркиваю, всегда можно найти выход из положения  – и в данном конкретном случае с МУП «ПАТП №1». В частности, на сегодняшний день львиная доля доходов бюджета Орловской области формируется за счёт налоговых поступлений из г. Орла. Одним из решений, на наш взгляд, является увеличение доли НДФЛ, поступающей в бюджет г. Орла, с 5% до 10%, как было ранее, при бывшем губернаторе Орловской области Козлове А.П., что позволит администрации г. Орла погасить долги МУП «ПАТП №1», либо целевой межбюджетный трансферт на спасение данного МУПа.

Также предлагаю Вам дать поручение профильному заместителю губернатора совместно с администрацией г. Орла подготовить «дорожную карту» по развитию муниципального общественного транспорта в г. Орле, который безопаснее для пассажиров, а в последующем, при грамотно отлаженной работе данного МУПа, с течением времени сможет оказывать свои услуги более качественно, безопасно, что позволит кратно снизить количество ДТП с участием маршруток, нарушающих ПДД, а также значительно снизить заторы на дорогах города.

Па наш взгляд, в случае утраты МУП «ПАТП №l» частные перевозчики в дальнейшем cмогут шантажировать исполнительную власть г. Орла и требовать еще большего повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.

Следует особо подчеркнуть, что на сегодняшний день наступил «момент истины». Если исполнительная власть Орловской области, находящаяся под Вашим непосредственным руководством, не предпримет безотлагательные меры но наведению порядка в МУПах г. Орла и не стабилизирует бюджетную политику между бюджетом Орловской области и бюджетом г. Орла, то МУП «ПАТП №1», МУП «ТТП», МУП «Спецавтобаза» и т.д. в скором времени перестанут существовать, а бюджет г. Орла будет арестован налоговой инспекцией.

Поэтому очередной раз обращаюсь к Вам от лица жителей г. Орла и настоятельно прошу незамедлительно провести совещание с Вашим участием, по итогам которого в самый кроткий срок будет найден инструментарий по спасению МУП «ПАТП №1»!

И напоминаем одно из величайших высказываний П.А. Столыпина: «Для лиц, стоящих у власти, нет греха больше, чем малодушное уклонение от ответственности»!

С уважением, депутат горсовета г. Орла  Косогов Е.В.

Косогов Е.В.

 

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Опубликовано 20 Дек 2017 в 14:57. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 50

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