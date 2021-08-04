Ни моста, ни миллионов

№26 (650) от 4 августа 2021 г.

На июльской сессии горсовета депутаты все же обсудили больную тему замершего строительства Красного моста. Напомним, из-за перекрытия главной переправы город встал в бесконечных пробках, а МУП ТТП все быстрее скатывается в банкротство, так как ежемесячно теряет десятки миллионов рублей. Вопрос подняли, как и было обещано, на внеочередной сессии. Вот только сессию собирали не из-за моста. А в первую очередь, чтобы поделить федеральную дотацию. Вопрос о проблемах переправы через Оку внесли по настоянию депутатов Справедливой команды, которые 20 июля выезжали на мост. Правда, обсуждалась одна из главных городских проблем в разделе «Разное». Как известно, решения по вопросам в «разном» не принимаются. Почему в Орле затягивают не только сам ремонт, но и всеми силами пытаются уйти даже от обсуждений проблем с ремонтом, стало понятно из эмоциональных выступлений на сессии.

Время идет — цены растут

Ситуацию с ремонтом по состоянию на конец июля обрисовал первый зам мэра Олег Минкин. Он отметил, что археологические работы полностью завершены. На коммуникационном мосту (который выше по течению от разобранного) красят сваи, работают сварщики, установлены конструкции на верхушках свай. По пешеходному мосту (который ниже по течению от Красного) также окрашиваются сваи и ведутся сварочные работы. Проектным институтом согласован ряд изменений, которые касаются пешеходного моста. В ближайшее время будут оформлены авторские листы, и подрядчик продолжит работу на временных сооружениях, — заверил депутатов Минкин. Он напомнил, что работы идут с отставанием от утвержденного графика производства работ (отставание, по оценке зама мэра, составляет уже три месяца). На мосту приняты работы на сумму 27,4 млн рублей. И это при том, что подрядчику был выплачен аванс в 198 миллионов! Подрядчику выставлен ряд претензий (на смешную сумму – около 400 тысяч рублей).

Представитель горадминистрации отметил, что видит на объекте две основные проблемы. Первая – это выявленные отклонения от проектного решения. Ряд замеров при проектировании невозможно было сделать без разрушения конструкции. Поэтому проектировщик опирался на имеющиеся чертежи 1949 года. Однако в чертежах было серьезное несоответствие. И теперь изменения в ПСД затрагивают ряд важнейших параметров несущих конструкций, поэтому после внесения изменений документы еще раз будут проходить госэкспертизу.

Вторая серьезная проблема – это существенный рост цен на стройматериалы. По разным позициям рост цен составил от 25 до 210%. И это только за полгода! А смета на реконструкцию была составлена еще в 2019 году, что еще больше усугубляет ситуацию. Подрядчики уже обратились к заказчику с просьбой об увеличении цены контракта. Кстати, поскольку проблема роста цен на стройматериалы коснулась не только орловского долгостроя (теперь уже ремонт Красного моста можно называть так), но и ряда других объектов по всей стране, сразу несколько федеральных министерств и ведомств опубликовали разъяснения, что в ФЗ №44 прописана возможность увеличения сроков и стоимости контрактов, но не более чем на 30%.

При этом Минкин подчеркнул, что прорабатывается и такой вариант, как возможное расторжение контракта с действующим подрядчиком. Алгоритм действий уже проработан. Чтобы было понятно, как и что придется делать потом. Сама процедура расторжения контракта может занять до 6 месяцев – от предъявления претензии и до заключения нового муниципального контракта. Но даже для этого необходимо будет найти допсредства на корректировку ПСД и еще одну экспертизу. И эти деньги – порядка 2-х миллионов рублей – придется искать в муниципальной казне.

Молчание — золото

Важная деталь: представители подрядчика не пришли на сессию, чтобы ответить на вопросы депутатов. Еще одна деталь, которая говорит сама за себя: никто из депутатов не получил на руки график выполнения работ по Красному мосту, хотя этот момент отдельно обговаривался на комитете. Депутатов даже заверили, что это вообще не проблема. Как оказалось, проблема, да еще какая. Графика до сих пор нет.

Не согласились депутаты и с оценкой по срокам отставания от утвержденных дат. Так как большая часть благоприятной погоды уже потеряна, то наверстать упущенное время зимой будет невозможно. Отставание будет не сокращаться, а только нарастать. Депутат Евгений Косогов напомнил, что помимо нынешнего подрядчика существует еще масса строительных организаций, которые могут быстро и, главное, качественно завершить работы по объекту. Если подрядчик не справляется сам, пусть договаривается о субподряде! Припомнили чиновникам, и как они обещали во время визита на мост прокурора области, что до конца июля пешеходный мост будет построен. По факту моста как не было, так и нет.

Зато выяснилось, что помимо зафиксированных актами и уже упомянутых 27,4 миллионов рублей подрядчик выполнил еще работы еще примерно на 70-80 миллионов. И вишенка на торте: городские власти не знают, куда ушли остальные деньги, а это почти 100 миллионов. На сессии высказали лишь предположение, что на остальную часть аванса были приобретены материалы, привлечены субподрядчики, взята в аренду техника и прочее, и прочее… Депутатов такой ответ совершенно не удовлетворил. Они хотят знать конкретно, на что потрачены полученные из федерального бюджета деньги.

При этом господин Минкин привел просто потрясающее объяснение, почему подрядчик не предъявил к оплате целый ряд выполненных работ: «В ходе выполнения работ было выявлено несоответствие проектного решения фактическому состоянию моста. Речь идет о габаритах опорных стенок и всех вытекающих отсюда последствий. В этой связи те работы, которые мог бы подрядчик предъявить с точки зрения их выполнения, они не могут быть приняты, потому что не соответствуют проектному решению. Они могут быть приняты только после того, как в проектное решение будут внесены коррективы. И только после экспертизы они могут быть предъявлены к принятию».

Интересную и вполне логичную точку зрения высказал депутат Руслан Перелыгин. По его мнению, ряд работ был изначально выполнен с грубым нарушением проекта, и именно для этого потребовалось вносить в него коррективы. Существуют разумные сроки, в течение которых проект мог быть скорректирован. Однако до сих пор эта работа не завершена. И никто из чиновников так и не смог объяснить, с чем связано затягивание корректировки проекта сверх всяких разумных сроков.

«С этим подрядчиком нужно расставаться. Я выскажу свое предположение, что этот подрядчик тянет время не просто так. Мы вышли Справедливой командой на мост, пообщались с руководителем проекта. И через предложение данный руководитель говорил одну и ту же фразу: «Надо узаконить! Надо узаконить!» Это говорит о чем? Есть авторский надзор. Согласны? Авторский надзор, скорее всего, выходил на объект и увидел, что они там понастроили. Что они сделали? Они взяли арматуру, связали, потом потихонечку залили и засыпали. А заказчик-то не принимал эти работы! Они тормозят эти работы по одной простой причине: если заказчик их примет и подпишет акты, то он сядет. У них выход один – узаконить. Для чего? Чтобы изменить проект. Сроки растягиваются. Этого подрядчика надо дисквалифицировать», — отметил Перелыгин.

Кстати, напомним, на тот самый технологический мост, который так и не построили вместе с пешеходным, должны были вынести теплотрассу, которая мешает строителям. Если к 15 сентября (когда город получает паспорт готовности к зиме) технологический мост не достроят и трассу не уберут, то многие работы могут застопориться вообще до весны. И это без смены подрядчика!

Ловкость рук – и где сто миллионов?

Отдельно на сессии затронули вопрос о возможности возврата ста миллионов рублей, которые были переданы подрядчику в виде аванса и непонятно где растворились (повторим, представитель подрядчика не посчитал нужным прийти на заседание горсовета и ответить на вопросы депутатов). Олег Минкин отметил, что в муниципальном контракте прописано право заказчика потребовать возврат аванса, если он не был отработан. Депутаты отметили, что прописанное на бумаге право вернуть аванс и фактический возврат денег с фирмы, у которой уставной капитал с гулькин нос, – это совершенно разные вещи. На что Минкин пояснил, что деньги с подрядчика никто взыскивать и не собирается. «На размер аванса подрядчиком для обеспечения исполнения контракта предъявлена банковская гарантия соразмерно сумме (аванса). Соответственно, требовать возврат аванса мы будем с банка-гаранта», — пояснил Минкин.

Мэр Орла добавил, что город все же подождет, пока в ПСД будут внесены изменения, и дальнейшая судьба отношений с подрядчиком уже будет зависеть от возобновления или отсутствия действий на Красном мосту. «Мы сейчас должны в правовом поле дождаться изменений в контракт. Если в течение августа месяца этого не произойдет, и подрядчик не выйдет в активную фазу работ, соответственно, нам придется расторгнуть с ним контракт», — отметил Юрий Парахин. Руслан Перелыгин уточнил, что «не придется», а город обязан расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком! И это прописано в документах. Очередная затяжка времени не упрощает, а только усложняет ситуацию. Вместо того чтобы ответить депутатам, когда же к подрядчику применят решительные меры, Парахин внезапно вопросил: «Мне что, землю из горшка есть?» При чем тут земля и тем более горшок? Почему подрядчика не наказали сразу же, как только были сорваны сроки строительства пешеходного моста? Кто позволил подрядчику самовольно менять проект и вместо новых труб ставить ржавые б/у обрубки? Эти вопросы так и остались без ответа.

Прямая речь

Депутат Игорь Рыбаков:

— В каждой проблеме всегда есть ответственные люди. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Так разберитесь тогда, товарищ Парахин, или это вы виноваты, или это виноват товарищ Минкин, или это виноват товарищ Клычков, который лоббировал этого подрядчика и на мост «Дружба», и на Красный мост… Кто хочет, тот делает, кто не хочет – тот ищет причины.

Депутатов поразило, что вместо чиновников теперь сами народные избранники вынуждены выходить на мост и контролировать ход работ. Так, депутат Владимир Негин отметил, что после скандала с мостом Дружбы власти должны были извлечь определенные уроки. Но ни по качеству, ни по срокам особых отличий в работе одного и того же подрядчика обнаружить не удается. И если перекрытие движения по мосту Дружбы доставило массу проблем автомобилистам, то перекрытие движения по Красному мосту еще и губит муниципальное ТТП. А затягивание сроков ремонта с каждым месяцем все больнее бьет по электротранспорту. В итоге депутаты согласились потерпеть еще две недели. И вернуться к обсуждению ситуации с Красным мостом на августовской сессии.

Сергей Миляхин

Прямая речь

Депутат Виталий Рыбаков:

— Уважаемые депутаты и пока еще мэр Парахин! Всем известна фраза Козьмы Пруткова «Зри в корень!». Надо знать, кто допустил «Ремспецмост» еще на мост «Дружба», и как этот подрядчик зашел на Красный мост, не имея на это права – прокуратура по этому вопросу ведет расследование. История с мостом «Дружба» еще не закончилась. Этой истории будет дана правовая оценка. На мосту «Дружба» течь по всей площади моста. Ливневки выше уровня скопления воды. Швы сделаны не по проекту. Там разница – в десятки миллионов. Швы должны быть дорогие, демпферные.

Гражданин Парахин на прошлой сессии говорил, что лично разберется с этой проблемой с выездом на место. Он не может разобраться с капитальными проблемами, с этой халтурой на мосту «Дружба». И он там не был.

Улица Розы Люксембург. Клычков и другие официальные лица нашей области 3 августа перерезали ленточки, танцевали, плясали – на улице Розы Люксембург все ливневки и все люки просажены. Как может мэр Парахин контролировать ситуацию в городе, если по мосту «Дружба» тема не закрыта.

Красный мост. Подрядчик, наведя такую халтуру на мосту «Дружба», не имел права даже заикаться о подряде на Красном мосту. 200 миллионов аванса. Правильно председатель комитета сказал, что мы имеем право через прокуратуру проверить все банковские проводки. Если деньги куда-то пришли, значит они куда-то ушли. Ко мне приходили рабочие с Красного моста. Им по 3-4 месяца не выплачивали зарплату. До сих пор не выплачена. Приходили подрядчики, которые дают спецтехнику «Ремспецмосту» для определенного вида работ. Им должны по 250-300 тысяч. Долги по лизингу: в СМИ писали, что лизинговая компания предъявила претензию «Ремспецмосту», потому что они не платят по лизинговым платежам. Справедливая команда предлагает депутатам обратиться в прокуратуру и посмотреть, куда «Ремспецмост» потратил наши бюджетные деньги. До копейки. Здесь много полемики: дадим две недели, месяц… Сегодня 28 июля 2021 года. Я даю прогноз: этот подрядчик – «Ремспецмост» — работать не будет, с ним будут проблемы. И спасение от этой проблемы – сделать понтонный мост.

В связи с тем, что группа лиц – чиновников городской администрации в лице Парахина, Минкина – курирует этот контракт, они прежде всего и будут за него отвечать. Поскольку Минкин уже признал, что сроки могут увеличиться до 54 месяцев, придется предложить вам, гражданин Парахин, и вам, гражданин Минкин, в срочном порядке поставить понтонный мост. Я разговаривал с руководством ГАИ: это возможно, это делается в других городах. Понтонный мост – это вам предложение, чтобы минимизировать критическую ситуацию в городе.

Депутат Евгений Косогов:

— Если заказчик приглашает подрядчика на городской совет, а подрядчик не приходит, как это называется?.. Вопрос серьезный. Триста тысяч наших жителей каждый день испытывают неудобства, а какой-то подрядчик или его представитель не явился на заседание городского совета. В советское время я знаю, что с ним было бы сделано, в наше время вы, как всегда, глаза в пол. До сих пор ни один член комитета по строительству не получил график выполнения работ. Вы говорите, что отставание – ориентировочно – порядка трех месяцев. Я думаю, что больше, так как сезон 2021 года вы уже фактически пропустили. Еще когда мы с комитетом выходили на Красный мост, где присутствовал подрядчик – Подрезов, представители подрядчика, «Орелгосзаказчика», у меня было предложение: если вы не хотите терять сроки на этом контракте, пусть подрядчик заключит договор субподряда – у нас есть замечательные строители, которые Крымский мост строили, они могут перебросить свои силы в Орловскую область и построить мост быстро и качественно. У нас же цепляется одно за другое – тянутся сроки исполнения контракта. Совсем недавно на Красном мосту на выездном заседании был наш уважаемый прокурор Орловской области, и чиновниками администрации города было обещано, что до конца июля пешеходный мост будет построен. Построен пешеходный мост? Соответственно, вы обманули руководителя главного надзорного ведомства Орловской области в этом вопросе. Вы понимаете, что это как минимум очень серьезно ударит по авторитету администрации города, по чиновникам, которые здесь заседают?.. Мы должны строить мост на десятилетия, как минимум – на 50 лет. А вы изначально этим проектом закладываете убогое движение через центр города, неполноценное для 21-го века. Вы не смогли качественно проработать проект – администрация, это же под вашим началом делалось. Вы не можете с подрядчиком выстроить нормальные отношения: если у него нет людей, если у него нет техники, пусть нанимает субподрядчиков, у которых все это есть. Но вы стройте мост в те сроки, которые намечены в контракте. Ничего не делается абсолютно! График работ мы полгода не видим! Это тупиковая ситуация. Вы должны каждый день находить пути решения проблемы с Красным мостом. А вы сидите, занимаетесь рутиной, а этот вопрос не двигается с места. У меня следующее предложение: провести внеочередное заседание городского совета в августе и принять конкретное решение: либо этот подрядчик выполняет работы дальше, нанимая субподрядчика, который обладает технической базой и опытными специалистами, либо мы расторгаем контракт. Иного не дано.

Депутат Руслан Перелыгин:

— Мы что-то выясняем, просим подрядчика прийти… Такое ощущение, что он заказчик, а мы подрядчик. Мы упрашиваем его: придите на сессию. Это неправильно. Мы должны принять решение: с этим подрядчиком надо расставаться. Я предполагаю, что этот подрядчик не просто так тянет время. Мы Справедливой командой вышли на мост, пообщались с руководителем проекта (начальником участка. – Прим. ред.). И через каждое предложение этот руководитель проекта говорил одну постоянную фразу: «надо узаконить». Это говорит о чем? Контрактом предусмотрен авторский надзор. Они взяли, арматуру связали, бетончиком залили, потом засыпали. А заказчик-то не принимал эти работы. По одной простой причине. Если заказчик примет, то он сядет. Значит, выход какой? Узаконить. Значит, они работают с проектным институтом. Для чего? Чтобы внести изменения в проект… На самом деле надо действовать эффективно. Власть должна быть сильной в принятии решений. Я так понимаю, что у мэра есть полномочия, основания для расторжения данного контракта есть. И я предлагаю мэру принять такое решение. Если узаконить, то будут большие проблемы с правоохранительными органами. Этот подрядчик не будет переделывать ничего. Он считает, что он правильно сделал работу. Только он думал, что за ним не будет контроля, он думал выходить Справедливая команда с общественными организациями, в которых есть специалисты-мостовики. Он думал, что он сделает, песочком засыплет, и никто не поймет.

Депутат Игорь Коновалов:

— Проект пересматривают уже четвертый месяц. Как вы считаете, это реальные сроки – три с лишним месяца пересматривать проект?

— Мы ведем претензионную работу по большому счету уже полгода. Потому что, когда подрядчик зашел на мост, всем было понятно, что будут проблемы. Кроме вас – администрации. По пешеходному мосту с апреля тянутся обещания администрации. Я опять сейчас услышу, что ведется претензионная работа и так далее, да? Наши граждане не могут передвигаться через реку Оку. Вы слышите это? Претензионную работу можно 10 лет вести… На сегодняшний день нет понимания, когда будет доработан проект, и когда приступит к работам подрядчик. Полноценно приступит, а не как сейчас. Все-таки давайте поставим какую-то точку, слова должны быть подкреплены делами.

Колонка редактора

Татьяна Филёва, главный редактор газеты «Орловская среда»

Предвыборная пора – удивительное время. Его можно назвать временем прозрений и откровений. Часто – внезапных. Что и подтверждают события последних дней.

В числе внезапно прозревших оказался зампред Орловского горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Негин, вдруг обнаруживший, что подрядчик, который ремонтирует Красный мост, «наплевательски» относится к жителям Орла. И к депутатам тоже. И что администрация не контролирует процесс ремонта стратегического городского объекта. И даже удивился, что «по Красному мосту мы пришли к такому, к сожалению, плохому результату». Хотя чему тут было удивляться? О том, что результат другим быть не может, и Негину, и чиновникам администрации, еще весной говорили депутаты Справедливой команды, когда отставание от графика работ составляло один месяц. Но уже тогда, в апреле, было ясно, что дело с ремонтом моста – темное. Уже тогда у депутатов Справедливой команды возникали вопросы. Например, на что потрачен 200-миллионный аванс? Или почему при производстве работ допущены серьезные отклонения от проекта? Почему рабочим не выплачивается зарплата? Чуть позже эти же вопросы возникли у прокурора. Но не у главного единоросса Орловского горсовета Негина. И не у его однопартийцев. И не у их единомышленников из фракции КПРФ. Напротив, тогда, в апреле, господин Негин публично демонстрировал полное доверие и к подрядчику, и к чиновникам мэрии, курирующим проект.

После апрельского заседания профильного комитета, где обсуждался ход ремонта Красного моста, пресс-служба городской администрации опубликовала на официальном сайте мэрии следующий комментарий Негина:

««Нет никаких домыслов и кривотолков. Нам всё откровенно рассказали и показали, причем люди-профессионалы, которые несут всю ответственность и за процесс, и за информацию, которую выдают. Если администрация Орла озвучила, что срок сдачи объекта — 2,5 года с учетом внесения изменений, то оснований не верить у нас нет».

Теперь, за два месяца до выборов, основания, «не верить», видимо, появились.

Таким же образом у губернатора Клычкова появились «основания» для увольнения главы администрации Заводского района Орла (официально эта должность называется по-другому, но это не так важно) Сергея Седова. Клычков, в отличие от Негина, испытал не прозрение, а откровение. Во время так называемого утреннего обхода территории Заводского района. Откровением для губернатора-коммуниста стало ужасное состояние дворовых территорий, гору неубранного мусора, заросли травы. По официальной версии, именно за этот бардак и был уволен несчастный Седов, который якобы не смог внятно объяснить губернатору, почему район дошел до такого состояния.

На мой личный – журналистский и человеческий взгляд – Сергей Седов – просто скромный и умный человек, и предпочел промолчать не просто так. Потому что, если бы Клычков вышел в утренний обход территорий других районов – например, Северного или Железнодорожного, то испытал бы там еще большее откровение – и в части того же мусора, и разбитых дорог, и рушащихся трущоб и так далее и так далее. Откровение усилилось бы, если бы в этот «обход» Клычков выехал на общественном транспорте. Причем, желательно в темное время суток, когда горят фонари, которые не светят. Если, конечно, они вообще горят. Правда, после таких откровений понадобилось бы увольнять не глав городских районов, а мэра Парахина, который более чем за полгода так и не смог решить ни одну из городских проблем. Более того, с закрытием Красного моста эти проблемы только усугубились. Но в жертву был избран скромный чиновник Седов. Видимо, по замыслу то ли самого Клычкова, то ли коммунистических политтехнологов, его увольнение должно было поднять давно уже рухнувшую популярность красного губернатора накануне выборов: дескать, вот какой я бдительный хозяин… Правда, на орловскую публику такие откровения вряд ли произведут впечатление: когда обвиняемый по уголовному делу продолжает оставаться мэром областного центра, и губернатора это устраивает, никакие политтехнологии не сработают…

А вообще на все эти лицемерные прозрения и откровения смотреть уже тошно. Потому что шиты они белыми нитками и рассчитаны, что называется, «на дурака». А дураками граждане быть не хотят. Тем более за два месяца до выборов.