26 декабря 2018



Новогоднее путешествие в прошлое

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

В Орловском университете золотого возраста открыта выставка ёлочных игрушек и открыток из советского прошлого.

Редкие шары и сосульки из стекла, «пики» и звезды, украшавшие новогодние ели в прошлом веке, персонажи сказок из картона и  ваты, миниатюрные лесные красавицы с крошечными игрушками для них, гирлянды и фонарики, бусы, новогодние открытки, румяные Деды Морозы и снежные Снегурочки, — вся экспозиция составлена  «студентами» народного университета золотого возраста, членами Орловской областной общественной организации общества «Знание».

—  Этими игрушками украшали новогодние ели наши мамы, и мы помним, с каким трепетом ждали этого момента, как доставали с антресолей золотые шары и шишки, «дождик», наших любимых собачек, лисичек и клоунов, — рассказывает руководитель   Орловской областной общественной организации общества «Знание» Татьяна Кононыгина. — Многие игрушки, которые представлены здесь,  покупали и мы сами, и они радовали уже наших детей и внуков. Мы решили, что в канун Нового года наша выставка должна стать площадкой, где нет ни конфликтов, ни дистанции. Соприкосновение с нашим добрым прошлым, когда мы лепили снеговиков, катались на лыжах и коньках, водили хороводы вокруг новогодних ёлочек, — это только радость и только надежды на лучшее будущее. Каждая вещь, которую вы видите здесь — это своеобразное отражение того времени, разных его периодов: развивалось, как тогда говорили, бурными темпами, сельское  хозяйство — появлялись игрушки в виде яблок, помидоров, кукурузы;  человек впервые совершил полет в космос — мы видим игрушки на «космическую» тематику; ну а мишки, зайчики, часики, самовары, домики, герои любимых сказок, — этого добра всегда было в изобилии. К нам на выставку приходят дети, и они с большим удовольствием рассматривают эти редкие новогодние игрушки, украшения, открытки, я рассказываю им о традиции поздравлять всех родных и друзей с праздниками,  о том,  как и чем раньше жили люди,  о чем мечтали, на что надеялись, как они любили свою страну, я даже  учу их подписывать открытки для своих близких пером. И знаете, я считаю, что это и есть настоящее патриотическое воспитание.

 

В Орле открылась выставка "Армии мира"
День орловской книги
О русских мадоннах
Опубликовано 26 Дек 2018 в 18:19. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"