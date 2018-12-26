Новогоднее путешествие в прошлое

№44 (537) от 26 декабря 2018 г.

В Орловском университете золотого возраста открыта выставка ёлочных игрушек и открыток из советского прошлого.

Редкие шары и сосульки из стекла, «пики» и звезды, украшавшие новогодние ели в прошлом веке, персонажи сказок из картона и ваты, миниатюрные лесные красавицы с крошечными игрушками для них, гирлянды и фонарики, бусы, новогодние открытки, румяные Деды Морозы и снежные Снегурочки, — вся экспозиция составлена «студентами» народного университета золотого возраста, членами Орловской областной общественной организации общества «Знание».

— Этими игрушками украшали новогодние ели наши мамы, и мы помним, с каким трепетом ждали этого момента, как доставали с антресолей золотые шары и шишки, «дождик», наших любимых собачек, лисичек и клоунов, — рассказывает руководитель Орловской областной общественной организации общества «Знание» Татьяна Кононыгина. — Многие игрушки, которые представлены здесь, покупали и мы сами, и они радовали уже наших детей и внуков. Мы решили, что в канун Нового года наша выставка должна стать площадкой, где нет ни конфликтов, ни дистанции. Соприкосновение с нашим добрым прошлым, когда мы лепили снеговиков, катались на лыжах и коньках, водили хороводы вокруг новогодних ёлочек, — это только радость и только надежды на лучшее будущее. Каждая вещь, которую вы видите здесь — это своеобразное отражение того времени, разных его периодов: развивалось, как тогда говорили, бурными темпами, сельское хозяйство — появлялись игрушки в виде яблок, помидоров, кукурузы; человек впервые совершил полет в космос — мы видим игрушки на «космическую» тематику; ну а мишки, зайчики, часики, самовары, домики, герои любимых сказок, — этого добра всегда было в изобилии. К нам на выставку приходят дети, и они с большим удовольствием рассматривают эти редкие новогодние игрушки, украшения, открытки, я рассказываю им о традиции поздравлять всех родных и друзей с праздниками, о том, как и чем раньше жили люди, о чем мечтали, на что надеялись, как они любили свою страну, я даже учу их подписывать открытки для своих близких пером. И знаете, я считаю, что это и есть настоящее патриотическое воспитание.