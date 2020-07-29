Новостройка в овраге

№27 (606) от 29 июля 2020 г.

На одном из заседаний облсовета депутат Сергей Потемкин справедливо заметил, что в Орловской области, оказывается, можно строить что угодно и где угодно. Речь шла о многочисленных комплексах «Мираторга», которые появляются в Орловской области, как грибы после дождя, причем представители областной исполнительной власти делают вид, что им об этом ничего неизвестно. Город Орел, как видим, не исключение: здесь можно «воткнуть» в одну старую пятиэтажку сразу два продуктовых сетевых магазина, а еще можно построить 17-этажный жилой дом на месте зеленой рекреационной зоны. Если кому-то очень хочется — можно всё. Еще одно подтверждение тому — планируемое строительство высотки в районе улиц Полесская, Матросова и Генерала Родина в зеленом живописном… овраге.

Вот что написали в своем открытом письме на имя губернатора области Клычкова, зампреда правительства области Тинькова, сити-менеджера Муромского и заместителя руководителя департамента промышленности и торговли Новикова жители домов №№55,57 по ул. Полесская, №56 — по ул. Матросова, №№60,60а,62,64,66 — по ул. ул. Генерала Родина.

«Мы выступаем против проекта строительства многоэтажного здания в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4, который планируется на месте зеленой рекреационной зоны (Зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) согласно фрагменту Карты функциональных зон Генерального плана муниципального образования «Город Орёл», которая в Задании на разработку проекта планировки и проекта межевания территории называется как зона застройки многоэтажными домами, что противоречит Генплану.

Неоднократно Вы, Андрей Евгеньевич, выступали за сохранение природной среды в черте города как в средствах массовой коммуникации, так и на своей странице в Инстаграм. Мы Вас полностью поддерживаем и считаем, что данный проект с такими грубыми нарушениями приведет к массовому уничтожению зеленых насаждений и природных территорий, к сверхуплотнительной застройке, что резко ухудшит условия жизни людей и нарушит их конституционное право на благоприятную окружающую среду. Граждане считают, что «строительство на данном участке грозит экологической катастрофой в силу геологических особенностей места: вблизи этого участка находится озеро и подземные ручьи, сливы ближайших гаражных кооперативов, а также имеется зона оврага. Но с появлением нового многоквартирного 17-этажного жилого дома, а также других многоэтажных домов, которые планируют построить в непосредственной близости к данной рекреационной зоне, станет неизбежным радикальное ухудшение транспортной ситуации и иные негативные социальные последствия, т.к. в данном микрорайоне уже ведется строительство ЖК «Университетский», что значительно увеличит плотность населения».

Жители соседних домов также обеспокоены тем, что, если начнется строительство, увеличится поток грузовых машин и тяжелой строительной техники на стройплощадку — «возможно, через частную территорию двора дома №57 ул. Полесской, где находится открытая детская площадка, усложняя и без того непростую ситуацию с парковой и транспортной ситуацией в целом в микрорайоне», уточняют жители.

«Автодорога по ул. Генерала Родина и Полесской имеет постоянное скопление машин и протяжённые пробки, особенно в час пик. Утром и вечером уже сейчас проблематично попасть на работу и домой. А что же будет вовремя и после строительства?» — возмущаются граждане.

Они также напоминают, что зелёная зона с озером, которая сейчас находится на территории будущей застройки, обеспечивает шумоизоляцию и свежий воздух, защищает от пыли, шума и выхлопных газов автодорог улиц Полесская и Генерала Родина, а также двух автозаправочных станций. Зеленая зона озера Веселое — место отдыха, здесь выгуливают домашних животных. Поэтому жители предлагают разместить вместо планируемой застройки живописный парк со свободным входом, посадить новые деревья, кустарники, разбить клумбы, установить скамьи, беседки, урны, выделить зону для занятий спортом, например, разместив многофункциональную площадку с твердым или естественным покрытием для футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, а также установить уличные тренажеры (турники, брусья и т.д.), выделить зону для выгула и дрессировки домашних животных.

«Заметим, что эскиз будущего парка уже давно разработан на кафедре ландшафтной архитектуры Орел-ГАУ Ковешниковым Алексеем Ивановичем», — уточняют авторы письма.

«В дополнение к сказанному отметим, что в результате строительства 17-этажного дома произойдёт затененность дома №57 по ул. Полесская. Мы беспокоимся, что жилые помещения будут фактически лишены общеоздоровительного, бактерицидного и теплового

воздействия из-за отсутствия освещенияя. Строительство многоэтажного жилого дома на площадке сделает невозможной инсоляцию (облучение поверхностей солнечным светом. – Прим. ред.) многих квартир, которые уже лишены солнечных лучей со стороны ул. Полесской, а теперь не будут иметь доступа солнечных лучей и со стороны двора. В 17-этажном доме и вовсе с северной стороны жители будут лишены солнца практически круглый год из-за слишком близкого (50 м) расстояния от нашего дома».

Граждане настаивают на выполнении следующих требований: здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащита; необходимо учитывать нормативы «Водного кодекса Российской Федерации», а также нормативы по плотности застройки.

«При новом строительстве 17-этажного здания нарушаются нормативы по плотности застройки, принятые Постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области», поясняют жители.

«Необходимо также учитывать серьезную проблему с ливневыми коллекторами. Вдоль границы оврага на расстоянии около 80 метров от домов №№57, 55 расположен узел выхода сточных вод (ливневый коллектор), который, в том числе, формирует озеро Весёлое. Мы беспокоимся, что строительство многоэтажных домов на почвах, которые подвержены воздействию водных источников, могут повлечь за собой необратимые разрушения возводимых конструкций, что пагубно скажется на устойчивости земельных участков, на

которых расположены дома №№57, 55, №56 ул. Матросова. В случае засыпания данных коллекторных выходов возникает сложная ситуация с ливневыми стоками расположенных рядом гаражных кооперативов «Радуга», «Транзистор», «Приборист». Здесь находятся гаражи собственников домов. Кооперативы могут быть затоплены после таяния снега или обильных ливней в случае отсутствия ливневых коллекторов», считают граждане.

Они напоминают, что данная проблема неоднократно поднималась собственниками гаражей, соответствующие обращения направлялись в администрации города и области, в средства массовой информации, в прямой эфир главе администрации г. Орла Муромскому, но реакции нет.

«Создается впечатление, что власть не желает слушать законные требования граждан», приходят к выводу авторы письма.

Они настаивают на соблюдении норм безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации уже построенных домов.

«Мы беспокоимся, что в связи со строительством нового 17-этажного дома в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4, проживание в доме №57 станет опасным для жизни, т. к. детская площадка находится вблизи отведенного под строительство участка и расстояние составит менее заявленных 57 метров, что может привести к трагическим последствиям. Мы беспокоимся, что наши дома могут быть подвержены разрушению, снизится качество нашего жилья, появятся трещины вследствие просадки грунта, либо от вибрации при забивании свай, или при их вдавливании тяжелой строительной техникой. К тому же увеличится нагрузка на коммуникации, в связи с чем возможны частые перебои с подачей электроэнергии и воды. Системы водоотведения и канализационные стоки не будут справляться, что также может привести к авариям. Стоит также отметить, что шум от стройки ЖК «Университетский», которая ведется ПАО «Орелстрой» на расстоянии 150 м от нашего дома, был замерен экспертами регионального управления Роспотребнадзора и признан превышающим нормы».

Жители напоминают представителям власти, которые навязывают им неприятное соседство, что ни АО «Инжилком», ни администрация г. Орла не представили проект по строительству школы и детского сада на данной территории, «при том, что и без увеличения плотности населения от планируемой застройки уже сегодня близлежащие детские учреждения переполнены».

Граждане призывают губернатора не забывать о ст. 42. Конституции РФ, в соответствии с которой каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

«Мы предполагаем, что руководители органов, отвечающих за принятие решения о строительстве жилого дома в указанных границах, лишь поверхностно знакомы с предполагаемым местом застройки, и только с позиций заинтересованных в этом строительстве лиц, вопреки мнению граждан. Мы призываем Вас, уважаемый Андрей Евгеньевич, и руководство города прислушаться к требованиям граждан, не создавать очаг социальной напряженности и не провоцировать граждан…»

Жители потребовали рассмотреть правомерность предоставленных расчетов проекта планировки и проекта межевания данной территории, предоставить экспертизы на инженерные, инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания; предоставить обоснования, на основании которых участок выведен из статуса зеленой зоны.

И так как граждане уверены, что законных обоснований этому нет, они предлагают на основании документов и экспертных оценок отменить проекты планировки и межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 для планируемой застройки многоэтажного здания, и выделить участок рекреационной зоны под размещение плоскостных спортивных объектов и площадок, объектов благоустройства территории, под парковую зону с сохранением всей озелененной территории для жителей близлежащих домов и улиц.

«Мы выступаем против размещения на данном земельном участке любых объектов капитального строительства, а также категорически возражаем против выдачи и утверждения любых документов, допускающих превышение существующей плотности и высотности застройки и любое капитальное строительство на незастроенной зеленой зоне в указанных границах», — резюмируют жители.

Жители дома №57 по ул. Полесская также направили коллективное заявление «о незаконном строительстве многоэтажного жилого здания в овраге, окружающем озеро Веселое», в Орловскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

«Мы знаем, что в соответствии с Водным Кодексом РФ на таких объектах устанавливается защитная полоса. Но уже сегодня по дну оврага ходят экскаваторы, бульдозеры. За многие годы территория протекающего по его основанию ручья заросла деревьями и кустарниками, здесь есть дикие утки, певчие птицы, в нем даже ловят рыбу. Эта зеленая зона стала лёгкими всего нашего микрорайона, уже застроенного многоэтажными домами.

Но вопреки законодательству администрация города Орла дает разрешение АО «Инжилком» на оформление документации для строительства 17-этажной высотки в зоне, обозначенной как лесопарковая в Генеральном плане».

Орловский природоохранный межрайонный прокурор Булгакова перенаправила заявление граждан руководителю областного департамента надзорной и контрольной деятельности Мишустину.

Как осуществят «надзор», пока неясно, хотя уже сегодня можно предположить, в чью пользу он будет. Ведь в Орловской области можно строить что угодно и где угодно? Не так ли?

Наталья Зарубина