О ПАРАХИНЕ, СРОКЕ ДАВНОСТИ И БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

На прошлой неделе, когда Орловская область, как, впрочем, и сейчас, еще не достигла пика заболеваемости COVID-19, она, хочется надеяться, временно, оказалась у руководства страны не на самом лучшем счету.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации докладывал премьеру Михаилу Мишустину о недостатках в подготовке коечной сети, обеспеченной кислородом, в Омской области. «Аналогичная ситуация, — сказал министр, — в Ставропольском крае и Белгородской области, где требует вмешательства и дополнительных усилий подготовка коечного фонда. Хотелось бы также назвать Орловскую и Тверскую области. Эти регионы должны мобилизоваться, для того чтобы защитить своё население». http://government.ru/news/39542/

Кое-какие резервы для мобилизации есть – во всяком случае, руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин утверждает, что ожидается поставка необходимых аппаратов ИВЛ, а губернатор Андрей Клычков говорит, что в перспективе будет развернуто 456 коек для больных с коронавирусной инфекцией. https://newsorel.ru/fn_552363.html

Работа по расширению коечного фонда – дело очень тяжелое, особенно после того, как этот фонд неуклонно «оптимизировали». Сегодня в рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» самое время еще раз вспомнить о том, что такого «аврала» могло и не быть. Но при условии, что за 13 лет был бы построен и открыт многопрофильный медицинский центр, который за некоторое внешнее сходство и неудачную судьбу орловчане давно именуют «Титаником». И этот «Титаник» с легкостью закрыл бы порядка 375 современных койко-мест, из них около трех десятков чисто реанимационных. В начале лета прошлого года мы уже писали об этом. С тех пор для «реанимации» многопрофильного медицинского центра не было сделано практически ничего. Основная причина – отсутствие средств. А как же обстояло дело в те времена, когда и федеральный центр, и областной бюджет исправно давали деньги на строительство?

КТО КУРИРОВАЛ «ТИТАНИК» И КУДА УШЛИ 300 МИЛЛИОНОВ?

По нашему просвещённому мнению, Юрий Николаевич Парахин попал в орбиту региональной власти исключительно благодаря своим родственным связям. Но максимум, что было позволено его отцу, Николаю Васильевичу Парахину, ректору Орловского государственного аграрного университета в те годы, когда областью руководил Е.С.Строев, — это передвигать сына с одной должности на другую в банковской и страховой сфере.

Отставка Строева открыла перед Парахиным новые горизонты. Дело в том, что новый губернатор Александр Козлов был заместителем Алексея Гордеева, который 10 лет – с 1999 по 2009 годы – занимал пост министра сельского хозяйства России. А Гордеев в свою очередь был старинным другом отца Парахина, он является и крестным отцом сына – Парахина Юрия Николаевича. https://zen.yandex.ru/media/newsorel/nechaev-v-skandale-s-individualnoi-dorogoi-k-osobniaku-glavy-orlovskogo-raiona-uvidel-politicheskie-prichiny-5e3d63de11c5181b5f6f0736

Влияние «крёстных отцов» в российской политике нам прекрасно известно, и, опять же по нашему оценочному суждению, Юрий Парахин в марте 2009 года стал заместителем председателя Правительства Орловской области – руководителем блока финансово-экономического развития исключительно благодаря этому влиянию.

Через некоторое время, чуть осмотревшись, Юрий Парахин взялся за финансово ёмкий проект – завершение (так это называлось тогда) строительства многофункционального медицинского комплекса на территории Орловской областной клинической больницы.

Юрий Парахин курировал строительство «Титаника»

Андрей Евгеньевич Клычков, что, кстати, было мало кем замечено, выступая на «авторитетнейшем» форуме «Территория смыслов на Клязьме» 8 августа 2018 года, сделал серьёзное открытие. Он сообщил ТАСС, что «строительство многопрофильного корпуса Орловской областной больницы началось в 2001 году».

Что его натолкнуло на такую мысль – неизвестно, зато мы доподлинно знаем, как, когда и при каких обстоятельствах появилась сама идея нового корпуса и как он строился. 14 сентября 2006 года губернатор Орловской области Егор Семенович Строев приехал в Бочаров Ручей, чтобы пообщаться с президентом России В.В. Путиным. Путин первым задал губернатору вопрос: «Чем помочь, какие трудности?» Строев не стал долго вдаваться в подробности, а передал президенту письмо за своей подписью и на своем же бланке.

Президент внимательно прочитал письмо и написал размашистую резолюцию: «Медведеву Д.А., Зурабову М.Ю. Пр. рассмотреть и доложить согласованные с областью предложения». Обвел ручкой слова « 2,4 млрд. рублей », подписался и поставил дату.

Письмо Строева с резолюцией Путина

К моменту появления Юрия Парахина на должности вице-премьера областного правительства «Титаник» имел стены и крышу. Но денег на достройку у губернатора Козлова не было. Через четыре года рупор областной администрации «Орловская правда» писал о Козлове и «Титанике»: «Александр Петрович с первых дней своего губернаторства активно пробивал идею строительства этого жизненно значимого для Орловщины объекта. И добился. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года, строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы включено в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла».

Деньги на строительство пришли, а вместе с ними на объект пришёл Юрий Николаевич Парахин. Но если кто-то думает, что «плановое строительство» было завершено и «Титаник» поплыл, то он глубоко и жестоко ошибается.

На эту тему есть замечательный английский анекдот: «Молодой врач прибегает к своему отцу, также врачу: «Папа! Я наконец-то вылечил считавшуюся неизлечимой болезнь сэра Джона!» Отец посмотрел на него и грустно сказал: «Идиот! Ты лишил нас источника, который кормил нашу семью тридцать лет!»

С 2011 года «Титаник» «кормил» Юрия Парахина, курировавшего строительство, и ООО «Союзинформ», которое «осваивало» средства, чиновников из «Орелгосзаказчика», Александра Ремигу, сменившего Парахина на «кураторском» посту, ООО «АСК Инжиниринг» -1, ООО «АСК Инжиниринг» — 2, ООО «АСК Инжиниринг» — 3, ООО «Стройбюро», Дениса Блохина и Бекхана Оздоева, Сергея Кочергина, Илью Дисмана и других граждан, близких к экс-губернатору Вадиму Потомскому.

А тогда, в 2013 году, Парахин излучал уверенность в успехе «безнадёжного предприятия». Он бодро ходил по объекту в строительной каске, нарочито строго спрашивал, как идут дела у подрядчиков, когда выполнят заказанные работы, а потом делал публичные заявления.

12 февраля 2013 года в эфире программы «Персона грата» на местном ТВ Парахин торжественно заявлял: «К 2016 году мы планируем получить… три крупных объекта здравоохранения: многопрофильный медицинский центр, новые корпуса Орловского перинатального центра и детской областной клинической больницы, эти объекты вы уже можете видеть, как они строятся…» «https://orel-region.ru/index.php/index.php?head=6&part=7&unit=2&in=200″in=200

18 июня 2013 года Парахин пригласил орловских журналистов посмотреть на то, как он руководит строительством «Титаника», и вместе с замдиректора Евгением Морозковым обсуждал выполнение строительно-монтажных работ по медцентру к концу года.

А дальше в репортаже пошли цифры: стоимость всего контракта вместе с монтажом оборудования – 3,5, миллиарда рублей, освоено более 600 миллионов, до конца 2013 года планируется освоить еще 700-800 миллионов. Андрей Добрынин, имевший ни к чему не обязывающую должность «руководителя проекта в Орле», заявил Парахину: «Мы берем на себя повышенные обязательства и постараемся сдать этот объект раньше намеченного срока. У нас контрактом определено 31 декабря 2014 года, но я думаю, что мы сдадим медцентр в августе 2104 года». Зампреда областного правительства такой ответ устроил.

Статья из «Орловской правды» с рассказом о достижениях Парахина и «Союзинформа». На фото справа – Парахин, слева – скрывшийся от следствия Морозков

В начале 2014 года уже сам Парахин заявил, что объект будет сдан еще раньше. «В первом квартале 2014 года мы завершим формирование списка оборудования для центра. Оно должно быть современным и эффективным. В конце 2014 года планируем этот объект ввести». http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2HYPERLINK «http://www.orel-adm.ru/index.php?

Результатом «кураторства Парахина», кроме недостроенного объекта, стало то, что в ноябре 2015 года УМВД по Орловской области возбудило уголовное дело по действиям строителей « Титаника » и орловских чиновников, которые тем не менее не назывались персонально. Официальный представитель облпрокуратуры Елена Семина тогда поясняла: «Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной надзорным ведомством проверки. Разбирательство находится в производстве УМВД. В период с 2012 по 2014 год представители руководства подрядчика — ЗАО «Союзинформ», областной клинической больницы и казенного учреждения «Орелгосзаказчик» похитили более 295 млн руб. бюджетных средств на строительстве многопрофильного медцентра». https://www.kommersant.ru/doc/2846182

Но привлечь к уголовной ответственности рисовавшего радужные перспективы достройки «Титаника» зампреда правительства региона не удалось. «Курировавший работы с ЗАО «Союзинформ» бывший вице-премьер Юрий Парахин, — отмечал « Коммерсант », — действия силовиков воспринял вчера скептически: «Я не специалист в сфере строительства, но надо быть полным идиотом, чтобы подписать акты выполненных работ на 300 млн руб. и не видеть, что их на самом деле нет. Надеюсь, следствие во всем разберется». Господина Парахина удивил интерес правоохранителей к долгострою по прошествии нескольких лет: «Может быть, кто-то сейчас ищет причины показать, что виновники не те, кто не в состоянии сдать объект?» https://www.kommersant.ru/doc/2846182

Но, завалив «Титаник», своего уголовного дела он всё-таки дождался. Об этом – в следующем разделе, а о сегодняшней судьбе объекта вспомним вместе с губернатором здесь.

«8 апреля, — писала «Комсомолка», — губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совещании глав регионов с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Главной темой обсуждения стала борьба с коронавирусом.

Андрей Клычков выступил с предложением увеличить коечный фонд орловских больниц за счет ввода в эксплуатацию Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы (известного в народе как «Титаник»)…

— На данный момент объект находится в высокой степени готовности (82%). Медицинский центр может использоваться для развертывания дополнительного коечного фонда на 500 коек для зараженных COVID-19. Ориентировочная стоимость работ – 600 млн рублей. Если мобилизовать все ресурсы, то сдача в эксплуатацию возможна через два месяца. Центр сможет оказывать помощь не только местным жителям, но и соседним регионам, — пояснил глава Орловской области». https://www.orel.kp.ru/online/news/3831976/

Убедительная просьба к губернатору: если деньги на достройку выделят, не привлекайте, пожалуйста, к этому делу хотя бы Юрия Парахина и Дениса Блохина!

ПОТОМСКИЙ ВЫТЕРПЕЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПАРАХИНА 16 ДНЕЙ

И Юрий Парахин, и подрядчики из ООО «Союзинформ», с которыми он работал, прекрасно понимали, что при губернаторе Козлове «Титаник» сдан не будет. Маленькая хитрость с установлением сроков сдачи на период после ухода действующего губернатора и его команды – это распространенный тактический прием. Полномочия Козлова, который «с первых дней губернаторства активно пробивал идею строительства», что заняло у него больше трех лет (работы начались в мае 2012 года), истекали в феврале 2014 года. А срок сдачи многопрофильного медцентра был определен на 31 декабря 2014-го. Завершать строительство и принимать объект должен был уже новый губернатор, поскольку второй срок для Козлова даже не обсуждался. Поэтому можно было обещать любое время сдачи — как август 2014 года, так и август 2016 года.

Как только в Орел приехал врио губернатора Вадим Потомский, добрые люди (их фамилии и должности нам известны) положили ему на стол компрометирующие материалы о деятельности Парахина на посту заместителя председателя правительства. Всего было четыре позиции, две из которых выглядели самыми масштабными. Это продажа акций «Орловской нивы» за 14 миллионов рублей и поставка на станцию обезжелезивания дешевого китайского оборудования вместо более дорогого белорусского. Юрий Парахин как руководитель финансово-экономического блока имел к сопровождению обеих сделок непосредственное отношение.

Вадим Потомский тоже обещал достроить «Титаник»

Потомский терпел Парахина 16 дней, после чего уволил его. Вот что писал «Коммерсант» 13 марта 2014 года: «Вадим Потомский сообщил „Ъ”, что отставка курировавшего экономику вице-премьера Юрия Парахина — это «именно увольнение»: «Лично у меня нет особенных претензий к Парахину. Но мне принесли материалы, касающиеся двух крупных предприятий и операций с ними. Они вызвали у меня вопросы и после проверки нашим контрольным управлением, вполне вероятно, уйдут в правоохранительные органы». Он уточнил, что речь идет о крупнейшем агрохолдинге региона — ОАО АПК «Орловская нива» и строительстве в Орле станции обезжелезивания водопроводной воды». https://www.kommersant.ru/doc/2428111

«Привязать» Юрия Парахина к «Ниве» и станции обезжелезивания не удалось, но в начале мая 2014 года статью ему всё-таки подобрали. По версии следствия, экс-чиновник, находясь при должности, «участвовал в управлении» шестью юрлицами. «В 2012 году для выдачи многомиллионного кредита для одного из них Парахин давил на руководство местного филиала одного из банков. Заем был выдан по заниженной ставке»…

По словам источников „Ъ“ в силовых структурах региона, одной из привлекших их внимание фирм стало местное ООО «Партнер».

По данным «СПАРК-Интерфакс», 60% долей в этом ООО принадлежит матери Юрия Парахина Тамаре, еще 40% — местной предпринимательнице Светлане Литвак. Они же владеют по 50% долей еще в трех юрлицах — ООО «Универсал», ООО «Союз» и ООО «Агросоюз». https://www.kommersant.ru/doc/2466826

В феврале 2015 года начальник Следственного управления СУ СК России по Орловской области отвечал на вопросы о «деле Парахина»:

— Еще один бывший член областного правительства Юрий Парахин тоже попал под ваше пристальное внимание. Как развивается расследование его дела?

— Он по-прежнему подозревается в незаконном предпринимательстве. И здесь мы тоже ждем завершения экспертиз.

— Сам Парахин с вашими выводами согласен?

— Нет. Утверждает, что лишь помогал советами и просьбами своим знакомым. https://www.kommersant.ru/doc/2664980

А теперь давайте поставим все точки над i. Как и почему прекратилось уголовное преследование Юрия Парахина? Сам он утверждал, что «за отсутствием состава преступления», и даже обратился в Советский районный суд, чтобы ему выплатили некоторую сумму (по нашим данным 5 миллионов рублей) «за незаконное уголовное преследование».

В иске Парахина к Министерству юстиции говорилось, что «в результате уголовного преследования, которое было незаконным, ему причинен моральный вред, который выразился в подорванном здоровье его самого и здоровье его отца, расторжении брака с его супругой, отказе в приеме на другую работу, поскольку он был вынужден расторгнуть трудовые отношения с прежним работодателем». https://sovetsky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloHYPERLINK

11 февраля 2016 года Советский районный суд г. Орла принял в отношении иска Парахина решение (цитируем): «Проанализировав фактические обстоятельства дела и нормы права, регулирующие возникшие правоотношения, суд считает, что исковые требования Парахина Ю.Н. удовлетворению не подлежат, поскольку постановление о прекращении уголовного дела от ДД.ММ.ГГ отменено, а, следовательно, отсутствуют основания, предусмотренные ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, дающие право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

При этом, показания свидетелей <данные изъяты> не могут быть приняты судом во внимание, поскольку у Парахина Ю.Н. отсутствует право на реабилитацию». https://sovetsky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_deloHYPERLINK

Обратите внимание на последний сюжет. На период рассмотрения уголовного дела Юрия Парахина Советским районным судом, его уголовное дело в результате вмешательства Прокуратуры Орловской области не было прекращено. Максимальная санкция по статье 289, вменявшейся Парахину, – 2 года лишения свободы. Соответственно и срок давности привлечения к уголовной ответственности такой же. В результате уголовное преследование в отношении него было прекращено не за отсутствием состава преступления, не по реабилитирующим обстоятельствам, а в связи с истечением срока давности в начале мая 2016 года.

А через несколько месяцев он, естественно, с санкции Потомского, стал главой Орловского района Орловской области, каковым и пребывает до настоящего времени.

Юрий Николаевич в 2014-2016 годах продемонстрировал величайшую изворотливость, гибкий позвоночник и умение вовремя подключить как свои, так и родительские связи. Станция обезжелезивания (минус 200 миллионов), «Орловская нива» (точный ущерб до сих пор не определен), «Титаник (295 миллионов в минусе), — вот краткие итоги «кураторства» Парахина. Уход от уголовного преследования ему удавался неоднократно. Сможет ли он сейчас, когда проверками правоохранительных органов выявлен факт подписания им лично нецелевого расходования 14 с лишним миллионов рублей на строительство дороги, ведущей в направлении дома, в котором он проживает, в очередной раз остаться «чистеньким»? На этот вопрос ответ могут дать прокуратура и следственные органы.

А в заключение хочется привести небольшое сравнение.

27 января 2020 года комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала Президиуму Генсовета партии «Единая Россия» исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева за то, что он 23 января публично заставил прыгать за ключами от служебного автомобиля майора МЧС. 28 января его исключили из «Единой России», а нас следующий день президент России издал указ, в котором говорилось: «Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». http://kremlin.ru/events/president/news/62694

5 апреля 2020 года заместитель министра промышленности России, бывший губернатор Севастополя и видный единоросс Дмитрий Овсянников отказался выполнять требования безопасности авиаперелетов в аэропорту Ижевска, а потом оскорблял сотрудников полиции. Через три дня комиссия партии «Единая Россия» по этике рассмотрела вопрос и вынесла решение «О персональном деле члена партии, заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Овсянникова». На основании этого решения Президиум Генерального Совета партии «Единая Россия» решил исключить Овсянникова из партии. Сообщалось также, что партия будет добиваться его увольнения с должности. 23 апреля премьер-министр Мишустин уволил Овсянникова, сократив его должность. https://www.interfax.ru/russia/705778

Отметим, что в обоих случаях Председатель Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак делал официальные заявления, в которых демонстрировал принципиальную позицию руководства партии в отношении тех, кто своими поступками наносил имиджевый ущерб партии. В случае с Юрием Парахиным имиджевый ущерб Орловскому отделению «Единой России» трудно переоценить. Но председатель регионального политсовета Леонид Музалевский полностью отстранился от оценки противоправных действий и Парахина, и некоторых других своих подопечных. Может быть, неоднозначная деятельность и столь же неоднозначные перспективы главы администрации Орловского района, секретаря Орловского местного отделения партии, члена Регионального политсовета «Единой России» Юрия Парахина не обсуждаются руководством регионального отделения именно потому, что он сам входит это руководство? Или причиной «неуязвимости» вновь стали личные связи и способность уходить от ответственности?