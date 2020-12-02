2 декабря 2020



Ограничение движение в Орле

Администрация города Орла информирует: до 30 декабря 2020 года в районе дома №384 по ул. Комсомольской будет ограничено движение транспортных средств из-за замены аварийного участка канализационной сети.

 

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Опубликовано 02 Дек 2020 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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