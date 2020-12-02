Ограничение движение в Орле
Администрация города Орла информирует: до 30 декабря 2020 года в районе дома №384 по ул. Комсомольской будет ограничено движение транспортных средств из-за замены аварийного участка канализационной сети.
Администрация города Орла информирует: до 30 декабря 2020 года в районе дома №384 по ул. Комсомольской будет ограничено движение транспортных средств из-за замены аварийного участка канализационной сети.
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