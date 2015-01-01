«Она на самом деле поверила…»

«Орловская среда», №9 (457) от 22 марта 2017 г.

19 марта, на следующий день после выхода в эфир сюжета НТВ о многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида, которая на протяжении шести лет не может добиться получения пригодной для проживания жилплощади и единовременной помощи, Следственным управлением Следственного комитета по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В администрации Орловской области и администрации Орловского района прошли обыски; изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому делу.

Семье предложили квартиру в поселке Знаменка с «глухими» окнами и плесневыми стенами, кроме того, она находится на третьем этаже, что создает дополнительные трудности для ребенка-инвалида. Не выдержав долгих лет мучений, чиновничьей волокиты и хождений в суды, 36-летняя многодетная мать скончалась. Журналисты предположили, что именно безразличие чиновников и ответственных должностных лиц могли спровоцировать смерть женщины, которая вынуждена была обивать пороги официальных инстанций в поисках справедливости. Следователи намерены расследовать причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи.

Когда журналисты федерального телеканала попытались встретиться с губернатором Орловской области Вадимом Потомским, чтобы прояснить ситуацию, помощники главы региона заявили, что на месте его нет, губернатор якобы находится в Москве.

Член правительства Орловской области, руководитель Департамента государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции г-н Аржанов, встречавший незваных гостей, не пожелал представиться, однако пожелал закрыть камеру рукой. Журналистов на третий этаж, конечно же, не пускали, однако все ухищрения подчиненного Потомского, уполномоченного бороться с коррупцией, оказались напрасны. В кабинет к губернатору, который, кстати, оказался на месте, журналисты НТВ прорвались с боем. На удивление, многочисленная пресс-служба Потомского, его советник по СМИ, пресс-секретарь, которых, к слову, содержат жители Орловской области, предпочли остаться в стороне от проблемы. Видимо, их она не касается: «общаться» с журналистами из федеральных СМИ входит в обязанности «борца с коррупцией».

Вадим Потомский на голубом глазу заявил, что многодетная семья была на контроле, и что у него с ней были «нормальные разговоры», и «она на самом деле поверила», потому что чиновники якобы не обманывали. А губернатор, оказывается, не знал, что «вариант в поселке» не подходит для ребенка-инвалида.

Действительно, Вадим Потомский мог этого не знать, проблема эта, согласитесь, слишком узкая. Зато губернатор знает, когда в столичном кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма его однопартийца Владимира Бортко о безрассудной страсти банкира и балерины, на которую приглашены известные российские актеры и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. За день до приезда журналистов НТВ – в середине рабочей недели – Потомский на московской премьере отметился и даже с удовольствием попозировал столичным фоторепортерам. В компании с партийным боссом.

А специалист по борьбе с коррупцией, действительно, мог быть и не в курсе, что его шеф уже вернулся из кинотеатра.

Наталья Зарубина