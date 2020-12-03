ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России. Например, в Орел готовы отправить справку с сайта https://p.100-spravok.pro. Справка готовится в течение дня, стоимость – 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей с подтверждением», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет. Доставка занимает неделю, транспортные расходы необходимо оплатить при получении в почтовом отделении. Стоимость справки – около 2-3 тыс. руб.

«Получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей. Торговцам липовыми справками не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление – это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности», — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По информации регионального Отделения ОНФ.