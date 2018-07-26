ОНФ предлагает правительству включить в нацпроекты меры по борьбе с алкоголизмом

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили предложения в национальные проекты, которые разрабатывает правительство РФ по новому «майскому указу» президента Владимира Путина. В частности, они касаются демографического развития и здравоохранения и направлены на снижение потребления алкогольной и табачной продукции. Как отмечает модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин, борьба с алкоголизмом поможет в значительной степени снизить смертность населения от внешних факторов.

«К сожалению, демографический кризис снова становится для России опасной реальностью, — сказал Николай Говорин. — Президент России и лидер ОНФ Владимир Путин в марте в своем послании Федеральному посланию отметил, что в ближайшие годы тенденция к сокращению населения в трудоспособном возрасте сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. В связи с этим в своем новом «майском указе», в демографической сфере Путин призвал в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. Для этого необходимо повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г., а также довести число ведущих здоровый образ жизни граждан до 55%».

Существенный вклад в сокращение продолжительности жизни населения в трудоспособном возрасте вносит смертность от внешних причин — убийства, самоубийства, ДТП. И большая доля (40-50%) среди них обусловлена пьянством, алкоголизмом и их последствиями.

«В мерах по реализации национальных проектов по демографии и здравоохранению в части снижения смертности населения трудоспособного возраста особые усилия должны быть направлены на борьбу с пьянством, — подчеркнул Говорин. — Центральное место среди предложенных экспертами ОНФ мер по борьбе с этой проблемой занимает создание в молодежной среде положительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов, ответственного отношения к здоровью, его сохранению и укреплению. В этом направлении важно, в том числе через социальную рекламу и СМИ, создавать отрицательный имидж людей, которые следуют вредным привычкам, а также давать объективную информацию о том, что систематическое потребление алкоголя в молодом возрасте неминуемо закончится трагическим исходом — развитием алкогольной зависимости с последующей деградацией».

С целью снижения доступности алкоголя также предложено уменьшить плотность точек продаж (особенно в спальных районах), добиваться продажи спиртных напитков в специализированных магазинах и ужесточить прежние ограничения, касающиеся времени продаж алкоголя. Еще одним сдерживающим фактором потребления спиртных напитков и сигарет эксперты назвали цену. Поэтому необходим рост акцизов и косвенных налогов на алкогольную и табачную продукцию.

«Алкогольная угроза для государства сегодня – это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоев населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда, и, по большому счету, реальная угроза нашей национальной безопасности», — заключил Говорин.

Правовые аспекты, межотраслевое сотрудничество и уровни ответственности по реализации мер по ограничению потребления алкогольной и табачной продукции эксперты ОНФ также обсудят на площадке ОНФ.

Пресс-служба ОНФ