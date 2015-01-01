ОНФ представил результаты мониторинга цен на топливо

Эксперты Народного фронта представили первые результаты мониторинга цен на топливо в стране по итогам обращений граждан на «горячую линию» и рейдов активистов ОНФ на заправки. Автомобилисты сообщают, что за две-три недели стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5-7 рублей. По данным ФАС, резкого роста больше не отмечается, однако результаты мониторинга ОНФ говорят о том, что ситуация еще не стабильна, и в отдельных регионах проблемы сохраняются. Народный фронт продолжит принимать обращения, проводить рейды на АЗС и будет периодически предоставлять кабинету министров и в Администрацию президента картину в динамике.

С 9 по 11 июня на «горячую линию» ОНФ поступило более 2 тысяч сообщений из всех 85 субъектов РФ. Также активисты ОНФ в ходе рейдов проверяли заправки. В результате активисты получили информацию о реальной ситуации на более чем 900 АЗС страны.

Выше всего цены на бензин марки АИ-92 взлетели в Магаданской области – до 58 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) — 51,8, Архангельской области – 50, Камчатском крае — 49,9, Республике Крым — 48,9, ЯНАО — 48, ХМАО — 47. В других регионах цена за литр Аи-92 выросла в среднем до 43-46 руб.

Самые высокие цены на бензин АИ-95 зафиксированы в Мурманской области — 55,5 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) — 52,6, Магаданской области — 50,2, Камчатском крае — 51, Ненецком автономном округе — 49,1, Краснодарском крае — 48,9, Республике Крым — 50,9, г. Севастополе — 49,18, Ростовской области — 48. В среднем повышение на эту марку бензина достигло 45-48 руб.

Стоимость дизельного топлива в некоторых регионах значительно обогнала стоимость бензина АИ-95. Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Магаданской области – 69 руб. за литр, Камчатского края — 56,5, Республики Саха (Якутия) — 54, Хабаровского края — 54, Чукотского автономного округа — 53. Больше 50 рублей берут за дизтопливо на заправках сетевых операторов регионального уровня и небольших частных компаний.

Цены выросли также и на газомоторное топливо. Больше всего сжиженный газ (пропан) стоит в Республике Мордовия — 32 руб. за литр, Республике Коми — 30, Хабаровском крае – 30, г. Севастополе — 25,9, Республике Крым — 25,9, Амурской области — 25, Ростовской области — 24. Наибольшая стоимость метана зафиксирована на заправках в Республике Коми -30, Республике Мордовия — 30 и в Республике Крым — 25,9. Несмотря на слабое распространение метана как газомоторного топлива (по нему поступило всего 20 сообщений), точно не приходится говорить о его дефиците как обосновании для роста цены.

Особое беспокойство выражали жители Южного федерального округа, где кроме сельского хозяйства может пострадать туристическая отрасль. В Республике Крым и г. Севастополе цены на топливо сравнимы с ценами в Магадане или на Камчатке. Все это – данные последних недель. В целом же, по информации Росстата, с декабря 2017 г. цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо выросли на 108-109%.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко сообщила, что Народный фронт продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране, чтобы выявить вопиющие случаи завышения цен на топливо. По ее словам, эффект от действий правительства по стабилизации ситуации можно оценить в динамике. Кабинет министров должен ставить амбициозную задачу не только по замедлению роста цен, но и по их снижению.

«Необходимо выработать системный механизм предупреждения подобных скачков в экспортно-ориентированных отраслях: внутренний потребитель не должен быть заложником повышения спроса на отечественную продукцию за рубежом. В рамках своего мониторинга, который мы пока не прекращаем, мы также оценим ситуацию с качеством топлива на автозаправках», — отметила Наталья Костенко.

Напомним, Общероссийский народный фронт 9 июня запустил «горячую линию», на которую принимаются сообщения от граждан о фактах завышения цен на топливо. В ряде регионов также были проведены рейды на АЗС. Собранную информацию активисты ОНФ передают в правительство РФ, Администрацию президента и Федеральную антимонопольную службу. «Горячую линию» Народный фронт запустил после того, как вопрос о росте цен на топливо был поднят в ходе «Прямой линии» с Президентом 7 мая. Владимир Путин отметил, что происходящее — результат неточного регулирования в сфере энергетики.

Пресс-служба ОНФ