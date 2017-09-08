ОНФ: проблема с обеспечением школьников бесплатными учебниками не решена

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали доклад правительства о ходе выполнения поручения президента РФ об обеспечении школьников бесплатными учебниками и пришли к выводу, что новый учебный год школы ряда регионов начали в условиях сохраняющегося дефицита учебной литературы, который вынуждены покрывать родители учащихся из семейных бюджетов. По данным экспертов ОНФ, в среднем на покупку учебников и рабочих тетрадей им приходится тратить около 2,5 тыс. рублей. По их мнению, это стало следствием нерешенности системных проблем в сфере обеспечения школ учебной литературой, включая отсутствие единого подхода к выделению средств на эти цели.

«Из доклада правительства о ходе выполнения поручения президента России следует, что в ряде регионов перед началом нового учебного года так и не удалось переломить ситуацию, сложившуюся с обеспечением школ учебниками. Хотя на необходимость этого неоднократно указывали и учителя, и родители. В мае этого года мы провели мониторинг с участием более 3 тыс. родителей из 82 регионов, и только 8% из них сообщили, что их дети получают учебники, рабочие тетради и дидактические материалы бесплатно. Этот тревожный сигнал остался, к сожалению, без должного реагирования», — отметила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Как показал опрос, 58% родителей сами покупают рабочие тетради и дидактические материалы, 23% — некоторые учебники, 10% вынуждены приобретать большую часть учебников или вообще всю необходимую литературу. А согласно исследованию, проведенному ранее ОНФ, около 9% из почти 5 тысяч опрошенных учителей просят родителей покупать учебники по основным предметам. Опрос также показал, что 70% педагогов вынуждены просить родителей покупать рабочие тетради, хотя ГОСТ 7.60-2003 относит их к учебным пособиям, обеспечение которыми осуществляется на бюджетные средства. В результате, считают эксперты, обеспеченность учебниками остается для родителей серьезной проблемой, поскольку в среднем на их покупку семьям приходится тратить около 2,5 тыс. рублей.

«Вопрос обеспечения учебниками и их использования в образовательном процессе невозможно решить без воли федерального министерства и соответствующих структур. — считает руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Алтайском крае Юрий Абдуллаев. — Никакого бюджета страны не хватит, если каждый год у нас будет изменяться перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе. Образовательные организации практически ежегодно получают изменения в федеральном перечне учебников и вынуждены постоянно обновлять библиотечные фонды, тратя на это колоссальные средства. И, естественно, приходится привлекать спонсорские и родительские деньги».

При этом, по его словам, учебник одного года часто отличается от учебника другого года только грифом. Само их содержание принципиального отличия не несет. Эксперт ОНФ отмечает, что сегодня это превратилось в очень прибыльный бизнес издательств, работающих на огромном рынке учебной литературы.

В числе мер, направленных на обеспечение школ бесплатными учебниками, эксперты Народного фронта называют повышение роли экспертиз учебной литературы и ответственности организаций, выдающих заключения на этот счет, своевременное комплектование школьных библиотек, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

«Бесплатные учебники – это прежде всего базовое условие доступности школьного образования. Это и возможность для многих российских семей направить сэкономленные средства на покупку ребенку одежды, подарка, съездить с ним на экскурсию, в театр или цирк. Дать ребенку возможность полноценного образования, окружить его вниманием и заботой – общая обязанность родителей и государства, которая стоит в центре задач Десятилетия детства, объявленного президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным. Мы призываем правительство именно с этих позиций рассматривать поручение президента о бесплатных учебниках и дать регионам системную основу его выполнения», — заключила Духанина.

Пресс-служба ОНФ