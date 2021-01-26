26 января 2021



ОНФ просит вернуть жителям «медвежьих углов» автобусы

ОНФ обратился в правительство Орловской области с предложением принять меры для возобновления работы автобусов на маршруте № 625 Орел -Столбище. Местные жители, рассказали, что автобусы не ходят по маршруту уже около полугода. Жителям приходиться добираться на попутных автомобилях до районного центра села Сосково, где располагаются все социально значимые объекты (магазины, поликлиника, банк).

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда люди в отдаленных уголках Орловщины остаются без автобусов. Обычно лишь вмешательство прокуратуры заставляет областные власти вспомнить о том, что деньги из бюджета необходимо тратить не только на фонтаны.

См. также: В Залегощенском районе после вмешательства прокуратуры возобновилось движение автобусов

Что вообще происходит? Стандартный ответ чиновников “нет денег” не устроил прокуратуру

 

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Опубликовано 26 Янв 2021 в 21:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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