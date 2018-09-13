ОНФ проведет «Генеральную уборку страны»

Общероссийский народный фронт проведет 15 сентября 2018 года во всех 85 регионах России всероссийскую акцию «Генеральная уборка страны». В мероприятиях примут участие активисты, местные жители, студенты, а также общественные экологические инспекторы.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, в ходе пресс-конференции, посвященной решению проблемам лесной отрасли, призвал всех неравнодушных граждан прийти на экологическую акцию, которая будет организована более чем в 1000 муниципалитетов по всей стране.

«Мы планируем, что по итогам нашего масштабного мероприятия, которое мы проводим в рамках реализации «майского указа» президента, будут ликвидированы сотни городских свалок, нанесенных на «Интерактивную карту свалок». На данный момент таких обращений насчитывается 21638, из них 2917 обрабатываются и находятся на рассмотрении, 9177 обращения в работе, а 9544 свалки уже ликвидированы», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что в «суперуказе» президента среди основных задач обозначены формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

«Эксперты ОНФ провели мониторинг незаконных свалок в пределах городских территорий. Было установлено, что более 70% всех свалок, которые поступили на ресурс ОНФ «Интерактивная карта свалок», расположены в пределах городов. Таким образом, реальное число свалок в пределах городов превышает 10 тысяч. Значительная часть из них будет убрана в ходе предстоящей акции, а собранный мусор отправлен на перерабатывающие предприятия. Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и принять участие в акции 15-го сентября. Надеемся, что такая масштабная акция будет проходить регулярно – минимум два раза в год: осенью и весной», — резюмировал Миронов.

Пресс-служба ОНФ