ОНФ: уход из жизни Станислава Говорухина – это невосполнимая утрата для всех нас

Сегодня на 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин — сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ, знаменитый отечественный кинорежиссер.

Широта души Станислава Сергеевича, его искреннее стремление быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищали всех. Он был символом Движения, нашим гуру, который подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле – оставаться человеком. Это невосполнимая утрата для всех нас.

Станислав Сергеевич был символом и голосом нескольких поколений. Этот голос звучал через легендарные фильмы, которые знает каждый из нас. «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», — эти и многие другие картины являются классикой отечественного кинематографа. Ужасно грустно от того, что не стало классика, который никогда не стеснялся говорить то, о чем думает. Для этого нужна огромная смелость, образцом которой он стал для всех нас.

Талант, служение искусству, честность и твердость — все это о Станиславе Сергеевиче. Сегодня мы потеряли человека-эпоху, который несмотря на свои многочисленные достижения всегда был простым и настоящим. Как говорил сам мастер, «мужество — это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью». Станислав Сергеевич навсегда останется в народной памяти и нет сомнения, что своим творчеством он воспитает еще ни одно поколение.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Станислава Сергеевича.

Мы будем помнить Вас. Спасибо за все.

Общероссийский народный фронт

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, заместитель Председателя Государственной думы Ольга Тимофеева: Спасибо Станиславу Говорухину за школу патриотизма

«Мне довелось много работать вместе со Станиславом Сергеевичем. 5 лет мы сопредседатели движения президента «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Вместе с нуля формировали движение, чтобы оно было движением настоящих патриотов страны, неравнодушных граждан. Он сам был таким во всем, чем занимался, поэтому смог собрать вокруг себя огромное число единомышленников. Большое спасибо ему за ту школу патриотизма, которую он нам всем дал», сказала Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева также особо отметила, что Станислав Говорухин много сделал для ее родного Ставрополья:

«Станислав Сергеевич дважды выбирался депутатом Государственной Думы от Кавказских Минеральных Вод. При его поддержке были спасены от разрушения многие памятники культуры: дом Алябьева в Пятигорске, Пушкинская галерея в Железноводске, которая в 1990-е годы была в очень плачевном состоянии. Ему было присвоено звание почетного гражданина Железноводска.

Станислав Говорухин оставил после себя богатое наследие: легендарные фильмы, успешные проекты в сфере культуры, много добрых дел и пример гражданского служения Родине, яркой общественной и политической работы».