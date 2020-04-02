Операция «Квартира»

Как вместо деревенской избушки получить престижное жилье, и при чем здесь Денис Блохин?

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

22 августа 2019 года Мценский районный суда вынес, казалось бы, обычное решение по самому что ни на есть бытовому делу, такому, какие сплошь и рядом встречаются в отечественном судопроизводстве. Женщина обратилась с исковым заявлением к мужчине, брату ее покойного мужа. Суть иска – признать его утратившим пользование жилым помещением, как мы не без оснований предполагаем, этим объектом:

Краткая справка по объекту 57:11:1540101:31

Объект капитального строительства (ОКС) с кадастровым номером 57:11:1540101:31 находится в 57 — Орловский (округ), 57:11 — Мценский (район), 57:11:1540101 (квартал) и имеет статус ранее учтенный на дату обновления в Росреестре — 30 сентября 2018 (воскресенье).

Зарегистрированный тип ОКС – здание (жилой дом).

Адрес, указанный в Росреестре — Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, п Доброводский Второй, д 16.

Объект 57:11:1540101:31 был поставлен на кадастровый учёт 26 июня 2012 (вторник).

Указанная в Росреестре форма собственности для объекта 57:11:1540101:31 – частная.

Строительство завершено в 1960 году.

Указанная этажность для 57:11:1540101:31 – 1.

Заявленный материал стен – рубленые.

Кадастровая площадь объекта 57:11:1540101:31 составляет 43,8 кв. м.

Кадастровая стоимость была определена 10 ноября 2017 (пятница) и составляет 367 678,66 руб.

У объекта с кадастровым номером 57:11:1540101:31 и адресом Российская Федерация, Орловская область, р-н Мценский, п. Доброводский Второй, д 16 имеются записи о правах и ограничениях.

https://rosreestr.base-n.ru/reestr/57-orlovskij/57:11-mcenskij/57:11:1540101-oks/57:11:1540101:31-rossijskaya-federaciya-orlovskaya-oblast-r-n-mcenskij-p-dobrovodskij-vtoroj-d-16/

В качестве аргументов, которые, по мнению женщины, достаточны для того, чтобы лишить ее деверя права пользования домом, она приводила три позиции. Первая – гражданин (в официально опубликованном решении суда его инициалы зашифрованы как Б.В.И.) 16 октября 2018 года, то есть за несколько месяцев до обращения в суд, был официально отправлен проживать в Бюджетное стационарное учреждение Орловской области «Добринский психоневрологический интернат». Вторая – то, что он является собственником однокомнатной квартиры, в которой он может зарегистрироваться и проживать с опекуном. Третья позиция – то, что он якобы добровольно выехал из спорного помещения, утратил в нем интерес, не осуществляет его ремонт и не производит оплату за этот дом в Мценском районе. https://mcensky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4748776&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

Решением Мценского районного суда от 22 августа 2019 года (еще раз упоминаем — опубликованном на сайте суда) исковые требования женщины были удовлетворены. И если бы не прокурорская проверка, все так бы и осталось на своих местах: женщина «очистила» бы скромную недвижимость в Мценском районе от «обременения», признанный недееспособным еще в 2008 году (данные из опубликованного решения Мценского районного суда) Б.В.И. остался бы в Добринском психоневрологическом интернате, а новая квартира в случае его смерти осталась бы в собственности семьи и перешла бы по наследству, скорее всего, к племяннику Б.В.И.

А теперь о том, почему это дело заинтересовало журналистов совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» Как выяснилось, фамилия, имя и отчество женщины, которая выиграла дело в Мценском суде, полностью совпадают с данными матери члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, обвиняемого по уголовному делу гражданина Блохина Дениса Анатольевича. В решении суда указаны фамилия, имя и отчество истца. Это — Елена Георгиевна Блохина. Выселенный в психоневрологический интернат недееспособный гражданин, брат покойного мужа Елены Георгиевны (в решении суда его инициалы значатся как Б.В.И.) это – дядя Дениса Блохина. А вот возможный будущий наследник квартиры – это сам Денис Анатольевич Блохин.

Наше расследование призвано выяснять, как гражданин Б.В.И., проживавший в частном доме, а потом находившийся на полном государственном обеспечении, сумел получить субсидию на приобретение квартиры, которую, доплатив некоторую сумму, родственники ему купили, после чего он отправился не в эту квартиру, а в психоневрологический интернат. https://mcensky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4748776&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 Мы подробно расскажем о всех сложных комбинациях, которые были разработаны для того, чтобы реализовать установленные государством льготы, а затем, получив их, избавиться от человека, благодаря которому эти льготы были получены. И предложим читателям ответить на вопрос: возможно ли было бы все это, если бы Денис Блохин не был приближенным к бывшему губернатору и не стал членом правительства губернатора нынешнего…

А О БРАТЕ СУДЬЯ КАК-ТО ЗАБЫЛА…

Елене Георгиевна Блохина унаследовала спорный дом после смерти своего супруга (в решении суда его инициалы Б.А.И.) и получила свидетельство о праве наследства по закону от 3 сентября 2018 года. Дом находился в собственности ее мужа Б.А.И., а дядя Дениса Блохина — Б.В.И. – пользовался этим домом (по нашим данным с середины 80-х годов прошлого века).

Б.А.И. в свое время сам унаследовал этот дом. При этом вторым наследником должен был быть его брат – дядя Дениса Блохина. Но решением Мценского районного суда Орловской области от 23 сентября 2008 года он был признан недееспособным, «поскольку обнаруживал признаки (информация скрыта) степень изменений которых такова, что лишают ответчика возможности правильно понимать значение своих действий и руководить ими». https://mcensky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4748776&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

22 октября 2008 года глава администрации Мценского района подписал постановление № 746, которым Б.А.И. был назначен опекуном своего недееспособного брата. При этом в постановлении отмечалось, что сам Б.А.И. к тому времени уже почти двадцать лет проживал в Орле.

22 сентября 2009 года Мценский районный суд Орловской области, куда обратился Б.А.И., принимает решение, в соответствии с которым Б.А.И. становится единственным наследником спорного жилого дома. При этом суд по какой-то причине проигнорировал тот факт, что существует еще и дядя Дениса Блохина, Б.В.И., который в соответствии со ст. ст. 1142, 1149 ГК РФ является наследником первой очереди, имеющим обязательную долю в наследстве, но своей доли так и не получил. В результате его жилищные условия формально были ухудшены, хотя из дома его пока никто не выселял.

Органы опеки и попечительства, насколько нам известно, судом к участию в деле не привлекались, и защищать инвалида было некому. Кстати, на этом основании, несмотря на то, что сроки обжалования решения были давно пропущены, органы опеки и попечительства (Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, руководит которым член Правительства Орловской области Ирина Гаврилина) могут обжаловать решение Мценского районного суда от 25 сентября 2009 года и обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока обжалования (ст. 112 и 321 ГПК РФ) с приложением апелляционной жалобы на упомянутое решение. Будет ли это делать ведомство Гаврилиной – большой вопрос…

Кстати, по нашим данным, Б.А.И. сообщил судье Мценского района Сонькиной Т.В., выносившей решение, что у него есть недееспособный родной брат, но она не привлекла к участию в деле представителей органов опеки и попечительства, тем самым нарушив право на наследство инвалида. Здесь уже усматриваются основания для проведения проверки в отношении судьи. И усматриваются не журналистами, а прокуратурой…

КАК ВМЕСТО ВЕТХОГО ДОМА В ДЕРЕВНЕ ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ В ОРЛЕ

Через четыре года после описываемых событий Денис Блохин был отправлен экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским на самостоятельную работу – он стал начальником Казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Напомним, он сменил в этой должности однокашника Потомского Андрея Ерша, получившего 9,5 лет лишения свободы.

Денис Блохин и Вадим Потомский (в центре)

Степень доверия к Блохину — запредельная, суммы в распоряжении – многомиллионные, влияние – крайне серьезное. В таких случаях все чиновничьи инстанции предпочитают решать проблемы не только самого руководителя, но и членов его семьи не только молниеносно, но и без особой оглядки на нормы действующего законодательства…

Дядя Дениса — Б.В.И. — продолжал проживать в старом доме. В ноябре – декабре 2015 года, аккурат в то время, когда Денис Блохин, по мнению следствия, осуществлял свои преступные планы, подписывая документы на невыполненные работы по стадиону имени Ленина в Орле, гражданин Б.А.И. начал осуществлять многоходовую комбинацию по улучшению жилищных условий своего недееспособного брата.

В Орловской области все знают, насколько сложно получить квартиру гражданам, которым она жизненно необходима, детям сиротам, например. У семьи Блохиных с началом деятельности Дениса Анатольевича Блохина по освоению бюджетных средств все пошло необычно быстро. Вот хронология событий:

2 ноября 2015 года Б.А.И. обращается в отдел по муниципальному имуществу администрации Мценского района с заявлением о признании своего недееспособного брата нуждающимся в улучшении жилищных условий.

20 декабря 2015 года межведомственная комиссия в составе Савушкина Э.В. (первый заместитель главы администрации Мценского района), Ерохина С.М. (начальник управления по муниципальному имуществу Мценского района), Бесова П.Н. (начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске), Денисова И.Н. (начальник отдела по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района), Иноземцевой Л.А. (начальник финансового отдела), Кудрявцевой В.А. (начальник отдела архитектуры администрации Мценского района), Липановой Е.Н. (начальник отдела имущественных отношений Управления по муниципальному имуществу Мценского района), Новикова В.Н. (технический директор ОАО «Проектцветмет») на основании заключения ООО «Орелоблкоммунпроект», составленного в августе 2015 года, о плохом техническом состоянии «конструкций и конструктивных элементов жилого дома» признает строение непригодным для проживания.

Свершилось чудо! Уже на следующий день проживавший в доме Б.В.И. был поставлен на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий администрацией Мценского района!

Отметим в скобках, что в Орловской области есть сотни, если не тысячи частных деревенских домов, которые по своему состоянию не лучше того, о котором мы рассказываем. Но ни у какой межведомственной комиссии не возникает никакого желания признавать их непригодными для проживания. Кстати, в этом доме Б.В.И. жил еще три года, до того, как его отправили в психоневрологический интернат, этот дом стоит и до сих пор, и именно из этого дома мать Дениса Блохина его окончательно выселила в прошлом году…

Но каким же образом можно вместо дома в деревне 1960 года постройки получить отдельную квартиру равноценной площади в очень неплохом жилищном комплексе в Орле? Впрочем, почему «вместо»? Дом-то все равно остается в семейной собственности!

Александр Бударин во время посещения Добринского и Урицкого психоневрологических интернатов. Он подписал распоряжение о выделении денег на жилье дяде Дениса Блохина, а тот оказался в интернате…

В конце 2015 года осуществляется комбинация с признанием дома, в котором проживает инвалид, непригодным для проживания, а 9 августа 2016 года, когда Денис Блохин все еще руководил «Орелгосзаказчиком», исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области А.Ю. Бударин подписал распоряжение № 360 – р о выделении Блохину В.И. денежных средств в размере 1 034 676 рублей.

Любопытно, что с официального сайта областной администрации это распоряжение по какой-то причине исчезло:

Распоряжение № 361-р от 9.08.2016 Распоряжение Правительства Орловской области от 9.08.2016г. №361-р

[загрузить, doc 33,50 kB] Дата публикации: 10.08.2016

Распоряжение № 359-р от 8.08.2016 Распоряжение Правительства Орловской области от 8.08.2016г. №359-р

[загрузить, doc 27,00 kB] Дата публикации: 9.08.2016

Список изменяющих документов: Распоряжение от 26.08.2016 г. № 397-р.

https://orel-region.ru/index.php?head=17&part=19&doc_type=6&doc_organ=12&date2f=30-05-2016&date3f=30-08-2016&page=3

По имеющимся у нас данным, в 2018 году, действуя от имени недееспособного Б.В.И., его брат и опекун Б.А.И., доплатив 322 тысячи рублей, приобрел для инвалида однокомнатную квартиру в новом доме.

Для любого человека – настоящее счастье перебраться из старого деревенского дома в благоустроенную новую квартиру. Дом, в котором была приобретена квартира, полностью удовлетворяет современным требованиям к престижному и комфортному жилью. Кирпичное строение, специально разработанные дизайнерами элементы входной группы, два скоростных лифта OTIS, огороженная и охраняемая территория, «двор без машин» и отдельные своя и гостевая автостоянки, развитая инфраструктура. Сейчас квартиры в этом доме уже раскуплены, и «однушка» стоит уже почти вдвое дороже, чем когда ее покупали.

Государство выполнило свои обязательства, и теперь несчастный недееспособный гражданин, использовавший свои льготы, живет в прекрасных условиях, а благодарные родственники оплачивают ему сиделку? Как бы не так!

Б.В.И, между прочим, насколько нам известно, официально признанного в 2015 году членом семьи участника войны, и которому, как мы предполагаем, именно благодаря этому статусу, удалось приобрести престижную квартиру, в этот «райский уголок» никто пускать и не думал!

По нашим данным, в квартире никто не зарегистрирован, не проживает, а платит за нее Добринский психоневрологический интернат из пенсии Б.В.И. Родственники ждут, когда формальный владелец покинет этот мир?

Елена Георгиевна Блохина в 2019 году несмотря на то, что недееспособный брат ее мужа Б.В.И по закону был наследником первой очереди, скрыла наличие законного наследника и от нотариуса, и от суда, сообщив, что он не является членом ее семьи и вообще имеет в собственности другое помещение. Защитить дядю Дениса Блохина было некому. Как следует из опубликованного решения суда, «ответчик Б.В.И. и представитель БСУ СО Орловской области «Добринский психоневрологический интернат» в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом… В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Мценский» в лице отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Мценский» и представитель органа опеки и попечительства администрации Орловского района Орловской области не явились…» Более того, представитель органа опеки в письменном отзыве просил «удовлетворить исковые требования Е.Г. Блохиной». https://mcensky—orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4748776&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

И вот теперь снова юридическая коллизия. Департамент Ирины Гаврилиной имеет полное право обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения Мценского районного суда от 22 августа 2019 года по вновь открытым обстоятельствам, поскольку это привело вместо «улучшения жилищных условий» Б.В.И. не просто к их ухудшению, а к тому, что его 15 октября 2018 года на основании приказа отдела общего образования администрации Мценского района № 281 поместили в Добринский психоневрологический интернат, где он находится по сей день.

Мы полагаем, что именно в этом почти элитном строении с собственной территорий и развитой инфраструктурой должен был проживать инвалид, член семьи участника Великой Отечественной войны гражданин Б.В.И, дядя Дениса Блохина

А это Добринский психоневрологический интернат, в котором он проживает вместо полученной благодаря ему квартиры

Скорее всего департамент Гаврилиной не будет заниматься этим вопросом, но право обратиться в Мценский районный суд в свете вновь открывшихся обстоятельств имеет и прокуратура…

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Мы не будем более подробно комментировать ни экономические комбинации, ни моральные принципы членов семьи Дениса Блохина, без влияния которого, мы уверены, в деле не обошлось. Приведем лишь цитату из справки по данному расследованию, имеющейся в распоряжении редакции.

«С учетом изложенного в указанных действиях по ухудшению жилищных условий Б.В.И., сокрытию факта его фактического проживания при получении мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество, в связи с чем Мценской межрайонной прокуратурой 27.01.2020 материал проверки и постановление, вынесенное в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены начальнику СО МО МВД РФ «Мценский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Проводится процессуальная проверка (КУСП № 820 от 29.01.2020)».

Сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, наша страна все-таки не забывает о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. На обеспечение льгот для еще живых ветеранов и членов семей участников войны выделяются очень серьезные средства. Но когда семьи некоторых чиновников, используя их влиятельность, получают эти льготы сомнительным путем, выселяя в психоневрологический интернат члена семьи участника войны, благодаря которому эти льготы были реализованы, это уже за гранью… И мы, вместе со всеми нашими читателями, надеемся, что закон, мораль и нравственность все-таки восторжествуют!