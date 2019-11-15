15 ноября 2019



Орел начал готовиться к весеннему половодью

В областном центре в зону паводкового затопления до отметки 8,66 м попадают 33 улицы. Это 269 домов, в которых проживают 1 619 человек (в том числе 527 детей). Если вода поднимется до уровня 10,04 м (это очень маловероятный сценарий с учетом прогноза Росгидромета, что зима 2019-2020 будет теплее обычного), затопленными окажутся 58 улиц, 709 жилых домов с населением 18 640 человек (в том числе 1 516 детей), 19 объектов экономики и семь социально значимых объектов. Но как бы ни был маловероятен второй сценарий — город традиционно предусматривает два варианта развития событий. Сейчас все данные актуализируются, отметил начальник управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов.

Оперативное реагирование на складывающуюся паводковую ситуацию будет осуществляться за счет взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы Орла с Орловским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды четырежды в сутки. При достижении опасной отметки Орловский гарнизон предоставит две спасательные группы по 20 человек и по одной машине повышенной проходимости.

В феврале-марте 2020 года управлением по безопасности администрации города Орла будут организованы подворовые обходы по информированию населения о действиях в случае паводкового затопления. Жителям напомнят, что нужно запасать питьевую воду и продукты питания, страховать свое имущество, а также расскажут о пунктах временного размещения.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2019 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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