Орел сегодня и завтра

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

В Орле уже много лет остро стоит проблема генерального плана города. Принятый ранее документ оказался во многом декларативным: заложенные в нем перспективные зоны развития по большей части совершенно не совпали с тем, как развивается областной центр по факту. В итоге жители имеют огромное количество проблем, и их число будет только нарастать, если четко не сформулировать перспективы развития. Более того, как стало понятно из встречи врио губернатора Андрея Клычкова с орловскими архитекторами – власти не только не представляют промежуточных целей, которые предстоит достичь, но и не определились даже с направлением, куда идти городу: развивать туризм, промышленность или торговлю и сферу обслуживания. Об этом и многом другом шла речь на встрече в областной администрации. Напомним, летом 2016 года сообщество орловских архитекторов опубликовало открытое письмо главе региона по поводу происходящего. Во многом прозвучавшие на встрече мысли дублировали прошлогоднее послание – в Орле до сих пор творится что-то невообразимое и необходимо наводить порядок в градостроительной сфере.

Мнение врио губернатора

В начале диалога врио губернатора Андрей Клычков рассказал собравшимся свое видение сложившейся ситуации. «Три недели изучая Орловскую область, я пришел к очевидной для меня реальности – можно планировать любые проекты, начиная от инвестиций, заканчивая развитием региона, но если это не делать во взаимосвязи с четким и понятным планом развития региона, начиная от генплана города, то понимания никогда не появится. А все, что мы будем делать, будет связано с отдельными элементами управления, а не в целом с концепцией развития региона. Я сегодня пригласил вас для обсуждения широкого круга вопросов. Но хотелось бы из всех поднятых вами тем выделить два основных аспекта – отсутствие на сегодняшний день главного архитектора Орловской области. Второй момент, который хотелось бы детально обсудить, – генеральный план развития Орла и связанные с ним планы развития и территориальные схемы всех районов Орловской области. Мы в ходе рабочих заседаний обсуждали перспективы решения дорожных проблем, работы по развитию районов. Я поручил, прежде чем обращаться с просьбой, выполнить те или иные работы – вначале сформулировать, как на местах видят в перспективе свой район или свой город, чтобы мы четко понимали, куда мы будем двигаться. Возможности финансовые в области есть, но они ограничены, и мы должны рачительно относится к финансам, понимая, что и зачем мы делаем», – отметил в своем вступительном слове Андрей Клычков.

Картина мрачная

Ситуацию несколькими штрихами обрисовал председатель Орловской областной организации Союза Архитекторов России Георгий Павленко. Он прошелся по «болевым точкам», которые давно мучают местных жителей. Во многом, по его мнению, проблема в том, что местных специалистов, знакомых с историей города и ранее принимавшимися архитекторно-планировочными решениями, полностью отсекли от процесса принятия каких-либо решений.

– С передачей в областную администрацию функций в этой сфере и в преддверии 450-летия Орла полностью прекратилось рассмотрение градостроительным советом крупных и значимых для города тем. Надеюсь, мы снова совместно будем работать над проблемами города. Большинство из нас предлагает создать систему управления градостроительной деятельностью, вернув и разграничив полномочия по городам и районам. Работы, которые на местах должны оперативно происходить: формирование земельных участков, выполнение градостроительных планов, проектов планировки территорий… Должна быть непосредственная связь с заявителем и более оперативное исполнение. Сейчас это зачастую буксует, в силу того что структура укрупнилась, а места решения удалились. В соответствии со ст. 7 Градостроительного кодекса РФ, нужно создать орган, обеспечивающий полномочия субъекта РФ. То есть областное управление архитектуры и градостроительства должно, как оно и было, контролировать действия районов и города. При этом во главе управлений, и областного, и городского, по нашему мнению, должен стоять профессиональный архитектор, облеченный статусом государственного человека, а не технического служащего, как это происходит сейчас, – пояснил Георгий Павленко.

Краски сгущаются

Еще более мрачную картину обрисовал в своем выступлении бывший главный архитектор Орла Владимир Фомин. Он также отметил, что излишняя централизация и передача полномочий на областной уровень привели к тому, что за решением пустяковых вопросов селяне вынуждены ездить в Орел. А это не только долго, но и в силу незначительности вопросов приводит к волоките по таким решениям, где вполне можно было разобраться и в районной администрации. Мало того что для согласования какого-нибудь пристроенного туалета люди едут в областную администрацию – они еще стоят на входе, так как просто попасть в здание – уже проблема. С точки зрения чиновников на местах, подобная «оптимизация» – несомненный плюс, что уже подтвердили главы некоторых районов. Но с точки зрения людей, вынужденных ездить в Орел, такая «оптимизация» ни к чему хорошему не привела. Андрей Клычков отметил, что вопрос о возврате полномочий необходимо решать осторожно. Как вариант, вернуть не все полномочия, а действительно лишь по небольшим объектам, а глобальные проекты все же решать на уровне областного управления. Впрочем, самое главное – было услышано предложение архитекторов и просьба жителей упростить бюрократический аппарат.

В своем эмоциональном выступлении Владимир Фомин затронул еще несколько важных тем. В том числе и генплан. По мнению Фомина генплан никак не учитывает перспективы развития города. В частности, проектировщики не планируют развития промышленности. Где в таком случае брать деньги? Или Орел будет жить одной торговлей? (кстати, по обеспечению торговыми площадями наш областной центр перещеголял уже всех соседей – торговых точек даже больше, чем необходимо по нормативам). В генплане не учтены производственные зоны, нет мест приложения труда. По факту в городе все больше заводов превращаются в торгово-офисные центры. Причем, опять же эти преобразования не заложены в действующий генплан. Ярчайший пример – территория завода Медведева, где сейчас вырос гипермаркет «Европа». Розыгрыши призов на территории гипермаркета уже становились причиной сбоев в движения транспорта по главной магистрали.

– У нас промышленность благополучно в областном центре сама умирает. Это с одной стороны хорошо – не надо выносить заводы, менять зонирование, заботиться об экологии – заводы сами умирают, но на их месте не возникает ничего нового. У нас под Мценском какой-то эфемерный кластер – голое поле. У нас область будет все время дотационной или мы начнем развивать промышленность, чтобы хотя бы по нулям выйти. А когда будет промышленность – тогда будут и деньги. В городе нужен отдельный фонд на градостроительство. А сейчас денег на городские проблемы нет – даже учителям платить нечем. Идеями народ не накормишь – теперь за проекты и разработки нужно платить, – отметил Владимир Фомин.

Упомянул Владимир Фомин и сокращение сотрудников проектных институтов, что стало следствием сокращения заказов. А заказы напрямую связаны с состоянием экономики. Частные предприниматели, такие как корпорация «ГРИНН», заказывают проекты в других регионах. Подготовка кадров для проектных организаций также имеет скрытую составляющую. На поверхности цифры выпускаемых студентов, но мало кто обращает внимание на тревожную тенденцию: все меньше и меньше молодых людей идут работать после учебы по специальности. И еще меньше молодых специалистов остается в родном регионе – близость столицы дает о себе знать. Не совсем удачно, по мнению господина Фомина, прошел и эксперимент с привлечением студентов для проектирования архитектурных элементов города. Ярчайший пример – улица Ленина или сквер Танкистов, где «насажали инвалидных колясок со звездами».

Еще одна проблема, которая волнует не только архитекторов, но и, пожалуй, всех орловцев – это проведение аукционов. Главным критерием в определении победителя становится не качество выполнения работ, не опыт, не наличие опыта и отзывов, а цена. Чем дешевле, тем лучше. Но в итоге в тех же аукционах на разработку проектно-сметной документации принимают участие фирмы, которые предлагают настолько необоснованно заниженную цену, что никто из профессионалов даже конкурировать не может. А в итоге – качество проектов оказывается просто катастрофическим. И это называется экономия? При ремонте стадиона Ленина неправильно рассчитали нагрузку на козырьки трибун. В итоге прошло уже полгода после юбилея города, а юбилейный объект все еще доделывается. И такие примеры можно приводить еще и еще.

Коснулся Владимир Фомин и такой беды Орла, как установка памятников. «Каждый приезжает и начинает ставить памятники! Причем места выбирают такие, чтобы обязательно вызвать бурю возмущения горожан. Вспомните того же Грозного – то на улице Ленина хотели воткнуть, потом яму перед ТЮЗом собрались копать, потом поставили в низине под мостом. А то, что будет расширяться мост и без этого город не сможет обойтись, – никто не подумал. А ведь есть проект, в котором четко сказано, что расширение моста возможно лишь в одну сторону. Но теперь там памятник! И как работать строителям? Придется памятник опять двигать!» – эмоционально отметил Владимир Фомин.

– Если у меня появится идея поставить какой-то памятник, вы мне скажите, что уже все памятники стоят, – пошутил Клычков.

Транспортный коллапс в проекте

Продолжил тему проблем в разработке генплана и главный архитектор института «Гражданпроект» Владимир Горлов.

– За последние два года городу был нанесен огромный вред нашей службой архитектуры области. Был сделан ряд проектов, которые не дают развиваться городу. Это связано и с генпланом. Генплан, который разработан, – это половина того, что нам надо. Сделана схема зонирования, а главная составляющая – транспортная схема – сделана только как схема. Транспортную схему и план города надо увязывать с законом о памятниках архитектуры. Более половины памятников в Орле архитектуры признаны таковыми огульно, без анализа и экспертизы. В итоге денег на их содержание нет, а памятники есть. И стоят они по транспортным артериям города. И сейчас мы расширить улицы не можем. У нас коллапс. И в генплане решение не предусмотрено. Срочно требуется выделить деньги на варианты транспортной схемы, их смоделировать с учетом наших памятников. Иначе через два-три года будет беда в городе, — отме–ил Владимир Горлов.

По итогам встречи стороны договорились работать сообща, а первым шагом должно стать избрание главного архитектора и восстановление работы градостроительного совета, на котором будут обсуждаться важнейшие решения, которые касаются облика областного центра.

Сергей Миляхин

От редакции:

На встрече врио губернатора с архитекторами не присутствовали представители градозащитного движения. Свое мнение об обсуждавшихся вопросах орловские градозащитники высказали на страницах «Орловской среды». Читайте материал «Развитие как разрушение прошлого?» в рубрике «Культура».