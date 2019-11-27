Орловчан накормят фуражным зерном?





№40 (577) от 27 ноября 2019 г.

В последнее время надзорные органы всё чаще сообщают о многочисленных случаях фальсификации, ненадлежащего хранения и попытках сбыта недоброкачественных продуктов питания. Прилавки магазинов переполнены продуктами сомнительного качества, которые орловчане вынуждены покупать за неимением выбора.

Очевидно, что население области не обеспечено местными продуктами здорового питания, и три миллиона тонн зерна, с которыми из года в год «носятся» губернатор Клычков, зампред по развитию АПК Бутусов и руководитель «аграрного» департамента Борзенков, не делают их специалистами, способными комплексно развивать сельское хозяйство региона. Из-за перекосов в сторону «быстрого» растениеводства страдают и сельские жители, вынужденные бежать из орловских деревень, и горожане, которых лишают самого необходимого: местных фруктов, ягод, овощей, молока, яиц и даже картофеля.

«У нас большой прогресс»

В минувший понедельник сайт «Орел-регион» сообщил об очередном «рекорде» орловских земледельцев: на аппаратном совещании в администрации региона обсудили завершение уборки:

«Орловскими аграриями в этом году намолочены рекордные 3,762 млн тонн зерна. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос более чем на полмиллиона тонн. Урожайность повысилась на 4,9 ц/га и достигла отметки в 42,7 ц/га.

Орловские аграрии в очередной раз доказали, что являются одними из лидеров в своей сфере. Мы поставили перед собой амбициозные цели по урожаю и перевыполнили их. По всем направлениям у нас большой прогресс. Сейчас важно сохранить урожай, — заявил губернатор области Андрей Клычков.

В каких конкретно направлениях, кроме растениеводческого (да и с этим можно поспорить), Андрей Клычков добился «большого прогресса», нам неведомо. Зато известно, что «большой прогресс» Орловского региона остался незамеченным в профильном министерстве и в правительстве РФ.

23 ноября президент Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым в Ново-Огарёво. Вице-премьер информировал главу государства об итогах работы агропромышленного комплекса за год. Гордеев, в частности, отметил:

«Завершается сельскохозяйственный год. Год, надо сказать, был удачным, хорошим, — сказал Гордеев. — Если говорить о таких показателях, как валовой сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на шесть процентов больше, чем в прошлом году. В том числе 75 миллионов тонн пшеницы. Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, и мы будем входить в число мировых лидеров по поставке пшеницы.

Наибольший вклад внесли такие регионы – хотел бы их назвать: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Курская и Воронежская области. Хороший урожай практически по всем культурам. Могу выделить всего несколько позиций: сахарная свёкла – 53 миллиона тонн, это рост 25 процентов, рекорд за всю историю страны. И я напомню, что 20 лет назад у нас в структуре потребления 85 процентов было импортного сахара. Сегодня мы уверенно сахар экспортируем. Картофеля рост девять процентов, овощи – 20 процентов, фрукты – 15 процентов. Всё это позволит иметь хорошие, доступные, стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения.

Хотел бы отдельно поблагодарить: с 1 октября федеральный закон подписан – 10 процентов НДС на фрукты. Долго это обсуждалось, но наконец‑то фрукты тоже будут по той же ставке, как и остальное продовольствие.

Животноводство: здесь производство мяса всех видов, производство молока выросло на два процента. И, что важно подчеркнуть, наши отечественные производители стали уверенно выходить с экспортом мяса свинины и птицы, и мы видим здесь хорошие перспективы».

«Хороший урожай практически по всем культурам» Орловская область, как видим, не показала. «Перспективы» такой стратегической отрасли, как молочное животноводство, у нас и вовсе плачевные. Как выясняется, даже качество орловского хлеба, в том числе из-за разорения орловского мелькомбината, обеспечивавшего город Орел и все районы области высококачественной мукой, сегодня далеко не самое лучшее: многие хлебозаводы выпекают хлеб из муки общего назначения, которая используется в животноводстве.

Когда количество не переходит в качество

Напомним, с 1 ноября 2019 года в России вступили в силу документы в области пищевой промышленности: ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» и ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия», о которых, похоже, ни Дмитрий Бутусов, ни Сергей Борзенков, ни, тем более, губернатор области Андрей Клычков, не слышали.

По наблюдениям читателей «ОС», в районах области и в небольших пекарнях г. Орла местные хлебопеки продолжают выпекать хлеб из полуфуражной муки общего назначения. На гостовскую хлебопекарную муку они переходить не собираются, продолжая использовать улучшители и прочую химию.

Интересные вещи происходят в Орловской области: чиновники с высоких трибун заявляют о рекордном урожае зерна – 3,7 млн тонн, но из этого объема они не могут найти 60 -70 тысяч тонн высококачественного зерна пшеницы и 10 — 15 тысяч тонн ржи для производства хлеба и хлебобулочных изделий в соответствии с новыми ГОСТами.

Почему так происходит, понять не сложно. Собственно, об этом сообщал официальный портал Орловской области: по состоянию на 14 августа 2019 года из обследованного объема зерна пшеницы зерно 3 класса (с содержанием клейковины 23% — 27 %, I — II группа ИДК) составляло всего 11 %.

Учитывая, что в соответствии с новыми ГОСТами с 1 ноября 2019 года для хлебопечения должна использоваться исключительно хлебопекарная мука, а не мука общего назначения, как было прежде, зерно 4 класса, собранное в регионе (50 % объема) и 5 класса (почти 40 %) по новым правилам может использоваться только на фуражные цели.

Озимая рожь и вовсе стала реликтовой сельхозкультурой, её посевные площади в Орловской области не дотягивают и до 0,5 тыс. гектаров, а сбор зерна не превышает 1,5 тыс. тонн.

Вот с таким «качественным» зерном орловские чиновники не только выходят на рынок местного хлебопечения, но и мечтают о покорении экспортных рынков.

Понятно, что орловчане вынуждены мириться с неизбежным присутствием в регионе заезжих непрофессиональных топ-менеджеров, которые «кормят» их сказками и фальсификатом, но продать за границу некачественное зерно последним еще нужно постараться.

О «покорении» экспортных рынков

Андрей Клычков предпочитает не распространяться о том, что реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который курирует вице-премьер Алексей Гордеев, в Орловской области в первой половине 2019 года существенно замедлилась. Проект был практически провален.

По данным Центрального таможенного управления, в январе-мае 2019 года Орловская область выполнила только 31 % от планового показателя на год, согласованного федеральным центром и задекларированного в областном проекте «Экспорт продукции АПК» ($24,87 млн из $79 млн). Даже за семь месяцев Орловской области не удалось достичь половины годового плана: за январь-июль объем экспорта продукции АПК составил $30,5 млн. Из них на масложировую отрасль пришлось $14,5 млн, на зерновые — $9,4 млн. За семь месяцев экспортировано 40 тыс. тонн (в 2018 году — 90 тыс. тонн) пшеницы.

От рекордов в производстве сахарной свеклы в Орловской области тоже слаще не становится. Доля расходов жителей области на сахар и кондитерские изделия в 2018 году составила 2,3%, в то время как в среднем в ЦФО – 1,3%; в среднем в РФ – 1,8%. При этом в среднем каждый житель области потребил в 2018 году 29 килограммов сахара и кондитерских изделий, среднестатистический россиянин – 31,3 килограмма. В 2018 году сахар из Орловской области в небольших объемах поставлялся в Узбекистан и Киргизию, в течение семи месяцев 2019 года сахар из региона не экспортировался вообще по причине низкой конкурентоспособности по цене.

Можем ли мы говорить о конкурентоспособности на внешних рынках, если в Орловской области, с ее рекордными урожаями сладких корнеплодов и четырьмя сахарными заводами, местного сахара на прилавках магазинов практически нет?

Где орловские яблоки?

Итак, мы наблюдаем «большой прогресс» по всем направлениям: растущие площади яблоневых садов, невиданные ранее урожаи зерновых, повышающиеся привесы скота и даже увеличившиеся, по мнению чиновников, надои молока преподносятся как результат неустанной работы областного правительства под руководством лично Клычкова.

Что же стоит за «рекордами» в региональном АПК? Почему жители области по-прежнему не наблюдают экологически чистой сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей на прилавках магазинов, в детсадах, школах и других социальных учреждениях? Почему до сих пор никто из регионального правительства не сообщил о существовании в области хотя бы одного сертифицированного предприятия, занимающегося органическим производством?

Где те самые орловские яблоки, распиаренные Клычковым на центральной площади Москвы? Почему на прилавках орловских «Магнитов» и «Пятерочек» мы видим не местные, а воронежские, краснодарские, импортные плоды?

По данным Росстата, в 2018 году доля расходов жителей Орловской области на покупку фруктов и ягод в потребительских расходах составила 2,5%. По этому показателю Орловский регион является абсолютным лидером антирейтинга в ЦФО, где средний показатель равен 1,8 %, и превосходит среднероссийский — 2,3%. Орловская область не только не обеспечивает собственных жителей фруктами и ягодами, но и не выполняет доктрину продовольственной безопасности страны по этому показателю.

Приписки и фальсификат

Если говорить о пищевой ценности потребляемых орловчанами продуктов питания, то и здесь картина нерадостная. По сравнению с жителями других регионов, орловчане потребляют меньше белковой пищи. Среднесуточное потребление белка в потребленных продуктах питания среднестатистического жителя региона в 2018 году составило 72,3 г, для сравнения, в среднем на жителя ЦФО приходится 81г, среднестатистического россиянина – 80г белка в сутки. Также орловцы меньше потребляют белка животного происхождения – 48,4 г (для сравнения, в среднем по ЦФО – 53,9 г; в РФ – 50,9 г белка в сутки).

Жители Орловской области вынуждены больше, чем их соседи, тратить на молоко и молочные продукты. Так, в 2018 году в структуре стоимости питания пищевых продуктов жителя области молоко и молочные продукты занимали 18,2 %, в то время как у среднестатистического жителя ЦФО — 17,0%, у среднестатистического россиянина – 16,6%.

Орловского молока для обеспечения жителей региона по-прежнему недостаточно. С учетом закупаемого молока и молочных продуктов, произведенных в других регионах, потребление молочных продуктов среднестатистическим жителем Орловской области в 2018 году составило 267,8 килограмма при минимальной рекомендованной медицинской норме 325 кг на человека в год.

И это неудивительно: в последние годы поголовье коров в Орловской области катастрофическими темпами сокращается, ни одного нового современного молочного комплекса из числа декларируемых Клычковым и его замом по АПК Бутусовым не построено. Чиновники, пытаясь найти выход из положения, не теряются: приписывают мясных коров к молочным, говорят о росте производства молока в то время, как один из крупнейших молочных комплексов области ООО «Юпитер» теряет высокопродуктивное поголовье коров из-за ветеринарных и общехозяйственных проблем.

Понятно, что получаемые из федерального центра субсидии обязывают выполнять плановые показатели производства молока, но в погоне за большими цифрами не стоит забывать о его качестве. Можно сколько угодно убеждать руководителей хозяйствующих субъектов показывать большие надои молока, но как чиновники собираются объяснять внезапно произошедший «рост» производства молока на фоне резкого снижения его товарности за 10 месяцев 2019 года – до 93,8% в сравнении с 2018 годом?

Это один из самых низких показателей в ЦФО, где в среднем товарность молока за 10 месяцев 2019 года составила 97,2%. Можно только предполагать, что одной из причин снижения показателей товарности молока в хозяйствах Орловской области являются серьезные ветеринарные проблемы и недоработки зоотехнических служб. Ни для кого не секрет, что молочная отрасль региона в целом серьезно больна, однако этот факт игнорируется. Неужели производство молока ради его слива в канализацию – это то, ради чего выделяются государственные субсидии?

До сих пор не ясно, на каком сырье работает недавно открывшейся в Орле завод по производству сыра. Почему не сообщается, кто является поставщиками молока на перерабатывающее предприятие? Казалось бы, самое время заявить о своих молочных животноводческих хозяйствах и поддержать их.

Тем временем, практически ежемесячно в Орловской области выявляются случаи фальсификации, ненадлежащего хранения и попытки сбыта недоброкачественной молочной продукции. Недавно Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о вопиющем нарушении: 22 октября 2019 года сотрудники ведомства приняли участие в оперативно-розыскном мероприятии, инициированном УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области в отношении цеха по переработке молока «Заветная мечта» ИП Беджаняна Ш.Г., осуществляющего деятельность в Покровском районе Орловской области.

При осмотре предприятия инспекторы управления Россельхознадзора обнаружили в холодильной камере и рефрижераторе цеха молочную продукцию без маркировок производителя с указанием даты выработки, сроков и условий хранения (сыры — 4124 кг, масло сливочное — 373 кг, белок сырный — 56 кг, сливки — 147,7 кг). Кроме того, было выявлено 530 кг сыров с истёкшим сроком годности и признаками порчи.

Общий вес недоброкачественной молочной продукции составил 5230,7 кг. В ноябре 2019 года по результатам контрольно-надзорного мероприятия Управление Россельхознадзора привлекло ИП Беджаняна Ш.Г. к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 21 тыс. рублей. Ему также было выдано постановление об утилизации продукции. В настоящий момент вся недоброкачественная продукция уничтожена.

Но сколько еще таких ИП в Орловской области?

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в структуре энергетической ценности суточного рациона жителей области хлеб и хлебобулочные изделия составляет 30%. Как сообщает Росстат, в среднем за 2018 год каждый житель области потребил порядка 76,9 кг хлеба и хлебобулочных изделий, что является самым низким показателем потребления в ЦФО, где среднее значение составляет 91,2 кг. Для сравнения, в среднем по России – 95,7кг.

В чем же причина? Хлеб относительно доступен по ценам, доля расходов орловчан в общих потребительских расходах на этот продукт в 2018 году составила 4,9 % (в среднем по ЦФО – 4,1%, по России – 4,6%, т.е. жители других регионов едят больше хлеба и хлебобулочных изделий, и эти продукты им доступнее по цене, чем жителям Орловщины).

Несмотря на неоднозначное отношение к этому продукту, хлеб является одним из основных источником углеводов (от 40 до 52%), клетчатки, растительных белков (5-8%), пищевых волокон и аминокислот (лизина, треонина, метионина). Он содержит витамины группы В, никотиновую кислоту, минералы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний). Ржаная мука содержит в большом количестве фолиевую кислоту, железо, аминокислоты, витамины группы В. Вот почему хлеб из ржаной муки должен составлять 25% суточной нормы хлеба.

Парадокс, но в Орловском регионе, где на каждого жителя приходится по три тонны зерна, один из самых низких показателей потребления хлеба.

За 9 месяцев 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области на соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям исследовано 422 пробы хлебобулочных и кондитерских изделий. По результатам надзорных мероприятий с реализации сняли 121,3 кг хлебобулочной и кондитерской продукции.