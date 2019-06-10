Орловчан предупредили об ужесточении ответственности за воровство электроэнергии

9 июня 2019 года вступили в силу поправки к ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Законодатели утвердили отдельные, более жесткие санкции за повторное правонарушение.

Так, повторное нарушение ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает:

для граждан – штраф от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет;

для юридических лиц – штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ответственность за самовольное подключение к электросетям, совершенное впервые: