Орловчан предупредили об ужесточении ответственности за воровство электроэнергии
9 июня 2019 года вступили в силу поправки к ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Законодатели утвердили отдельные, более жесткие санкции за повторное правонарушение.
Так, повторное нарушение ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает:
- для граждан – штраф от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- для должностных лиц – штраф от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет;
- для юридических лиц – штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ответственность за самовольное подключение к электросетям, совершенное впервые:
- для граждан – штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей;
- для должностных лиц – штраф от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;
- для юридических лиц – штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
По информации Орловского энергосбыта