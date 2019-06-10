10 июня 2019



Орловчан предупредили об ужесточении ответственности за воровство электроэнергии

9 июня 2019 года вступили в силу поправки к ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Законодатели утвердили отдельные, более жесткие санкции за повторное правонарушение.

Так, повторное нарушение ст. 7.19 КоАП РФ предусматривает:

  • для граждан – штраф от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
  • для должностных лиц – штраф от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет;
  • для юридических лиц – штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ответственность за самовольное подключение к электросетям, совершенное впервые:

  • для граждан – штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей;
  • для должностных лиц – штраф от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;
  • для юридических лиц – штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

    По информации Орловского энергосбыта

 

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Опубликовано 10 Июн 2019 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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