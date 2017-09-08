Орловчан приглашают к участию в акции «Горячее сердце — 2018»

Орловчан приглашают к участию в реализации Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2018», информирует пресс-служба губернатора.

Мероприятие проводится с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив, возглавляемым Светланой Медведевой. Проект направлен на формирование ответственного гражданского поведения у подрастающего поколения на примерах героических поступков сверстников.

Принять участие в реализации проекта могут представители образовательных учреждений и общественных организаций Орловской области.

Четвертая торжественная церемония вручения нагрудного знака «Горячее сердце» состоится в феврале 2018 года в Москве.

Подробная информация размещена на официальном сайте Фонда http://www.fondsci.ru

 

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Опубликовано 25 Окт 2017 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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