Орловчан приглашают к участию в акции «Горячее сердце — 2018»

Орловчан приглашают к участию в реализации Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2018», информирует пресс-служба губернатора.

Мероприятие проводится с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив, возглавляемым Светланой Медведевой. Проект направлен на формирование ответственного гражданского поведения у подрастающего поколения на примерах героических поступков сверстников.

Принять участие в реализации проекта могут представители образовательных учреждений и общественных организаций Орловской области.

Четвертая торжественная церемония вручения нагрудного знака «Горячее сердце» состоится в феврале 2018 года в Москве.

Подробная информация размещена на официальном сайте Фонда http://www.fondsci.ru