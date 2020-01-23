Орловчан приглашают принять участие в «Лыжне России» (12+)

8 февраля орловчан приглашают поучаствовать во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Соревнования пройдут в Орле на лыжных трассах Медведевского леса (ул. Рощинская, 12).

В 11.30 начнется официальная церемония открытия «Лыжни России». Старт гонки — в 12.00.

В программе соревнований дистанции на 1 км, 3 км, 5 км и 10 км.

В лыжной гонке предполагается участие около 2000 жителей городов и районов Орловской области. Среди них — студенты ссузов, вузов, учащиеся общеобразовательных школ, трудовые коллективы и любители лыжного спорта.

Победителей «Лыжня России» ждут традиционные медали, дипломы и кубки Министерства спорта Российской Федерации, а также Управления физической культуры и спорта Орловской области.

Всем участникам Соревнований вручает сувенирную продукцию Минспорта России: шапочку и нагрудный номер (номер-майка), информирует пресс-служба губернатора.