Орловчан приглашают принять участие в спортивном празднике (16+)

В субботу, 25 мая, в 10.00 в Городском спортивно-оздоровительном центре (ул. Кромская, 10а) состоится открытый спортивный праздник среди трудовых коллективов города.

В программе — дартс, прыжки через скакалку, гиревой спорт, армспорт, соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, а также эстафеты.

Трудовые коллективы, желающие принять участие в спортивном празднике, могут подать заявку до 22 мая на электронную почту fks57@yandex.ru, а также по телефону-факсу: 8(4862) 43-26-45 (отдел физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла).