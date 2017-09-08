Орловчане могут направлять заявления о льготах через отделения МФЦ

С 1 ноября 2017 года гражданам предоставляется возможность направлять через МФЦ заявления на получение налоговых льгот, уточнение сведений об объектах имущества, на подключение к «Личному кабинету» и другие документы. Кроме того, в Многофункциональном центре можно будет узнать о наличии налоговой задолженности и получить квитанции для ее погашения. Ранее все эти услуги были доступны только в налоговых инспекциях.

Полный перечень государственных услуг Федеральной налоговой службы, которые в рамках «одного окна» оказывает МФЦ:

-государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

-предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

-предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);

-предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);

-бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

— предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре;

-прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

-прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

-прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

-прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении;

-прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

-прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

-направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;

-прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;

-информирование налогоплательщиков — физических лиц о наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных документов, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2017 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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