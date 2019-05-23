23 мая 2019



Орловчане могут пожаловаться на «теневую» зарплату

Налоговики напоминают: граждане могут сообщить о нарушениях трудового и налогового законодательства в ИНФН по г. Орлу.

В операционном зале инспекции по городу Орлу размещен «Ящик доверия», куда можно опустить анонимную анкету, которая в дальнейшем будет рассмотрена налоговиками и передана в трудовую инспекцию.

Кроме того, в Управлении ФНС России по Орловской области на постоянной основе работает «телефон доверия» (4862)54-47-50.

За 4 месяца текущего года в администрации города Орла проведено 3 заседания межведомственной комиссии по легализации налоговой базы по вопросам выплаты «теневой» заработной платы.

 

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Опубликовано 23 мая 2019 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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