Орловчане могут пожаловаться на «теневую» зарплату

Налоговики напоминают: граждане могут сообщить о нарушениях трудового и налогового законодательства в ИНФН по г. Орлу.

В операционном зале инспекции по городу Орлу размещен «Ящик доверия», куда можно опустить анонимную анкету, которая в дальнейшем будет рассмотрена налоговиками и передана в трудовую инспекцию.

Кроме того, в Управлении ФНС России по Орловской области на постоянной основе работает «телефон доверия» (4862)54-47-50.

За 4 месяца текущего года в администрации города Орла проведено 3 заседания межведомственной комиссии по легализации налоговой базы по вопросам выплаты «теневой» заработной платы.