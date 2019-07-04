Орловчане могут пожаловаться на вывоз мусора на горячую линию

Жители смогут обратиться по вопросам сбора или переработки отходов в «РЭО Радар». ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар» (круглосуточный call-центр 8 800 600 90 08 и сайт radar.reo.ru).

Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и прикрепить фотографию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.

В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения. Ожидается, что представители региональных операторов будут отправлять в систему информацию о решении поднятых жителями проблем, информирует администрация Орла.