4 июля 2019



Орловчане могут пожаловаться на вывоз мусора на горячую линию

Жители смогут обратиться по вопросам сбора или переработки отходов в «РЭО Радар». ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар» (круглосуточный call-центр 8 800 600 90 08 и сайт radar.reo.ru).

Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и прикрепить фотографию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией.

В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения. Ожидается, что представители региональных операторов будут отправлять в систему информацию о решении поднятых жителями проблем, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 04 Июл 2019 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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