Орловец обнаружил кражу электроинструментов спустя несколько месяцев

Сотрудники уголовного розыска установили двух мужчин, причастных к хищению имущества на сумму порядка 40 тысяч рублей.

В ОМВД России по Орловскому району с заявлением о краже инструмента из хозяйственной постройки обратился владелец дома в деревне Становой Колодезь. Мужчина рассказал, что сейчас проживает в Орле, а частный дом он на время закрыл.

Пропажу электроинструмента на общую сумму порядка 40 тысяч рублей владелец дома обнаружил спустя несколько месяцев.

Полицейские установили, что неизвестные проникли в постройку, выставив стекло. Позже сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможной причастности к краже 46-летнего жителя соседнего населенного пункта и его знакомого — 44-летнего жителя Брянской области.

Полицейские изъяли часть похищенного имущества, остальное злоумышленники успели сбыть.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Орловскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.