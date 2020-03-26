26 марта 2020



Орловец предпочёл не платить за одежду в магазине

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, минувшим вечером сотрудники вневедомственной охраны прибыли в торговый центр в Заводском районе по сигналу «тревога».

Причиной вызова правоохранителей стал факт хищения верхней одежды. Посетитель надел на себя дорогостоящую куртку, вышел из примерочной и покинул магазин. При этом он проигнорировал требование продавцов остановиться и вернуть товар. Прибывшие силовики задержали злоумышленника.

Как оказалось, ранее 37-летний орловец был неоднократно замечен в совершении различных правонарушений. Для проведения разбирательства его доставили в отдел полиции.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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