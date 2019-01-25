25 января 2019



Орловская команда КВН попала в высшую лигу АМИК

Сборная ОГУ «Такая история», по результатам фестиваля в Сочи, смогла заработать себе путёвку в сезон 2019 года, где померится силами с лучшими командами клуба весёлых и находчивых. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, кроме орловских ребят в эфире Первого канала сможем увидеть уже хорошо знакомые зрителю команды: «Будем дружить семьями» (Москва), «Борцы» ( Сургут), «Так-то» (Красноярск) и многие другие. Всего же на чемпионские медали претендует 20 коллективов.

За 57 лет существования игры, орловцы впервые смогли пробиться в элиту самой популярной молодежной юмористической игры. В сезоне 2018 года команда КВН «Такая история» стала победителем в «международной лиге КВН» в Минске, а годом ранее с золотыми медалями завершила выступление в ещё одной официальной лиге АМИК, в Курске.

 

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Опубликовано 25 Янв 2019 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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