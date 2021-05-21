Орловская команда юных хоккеистов заняла второе место на «Кубке поколения»

С 14 по 16 мая спортивная школа «Ледовое поколение» встречала участников открытого турнира по хоккею с шайбой на «Кубок поколения» среди юношей 2010 года рождения. В турнире участвовали лучшие юношеские команды ЦФО:

«Ледовое поколение»- Орел, «Сокол»-Курск, «Буран’-Воронеж, «Олимпийский»-Рязань, «Славутич»- Смоленск, «Регион 31»- Губкин.

В турнирной игре юниоры из Орла уступили лишь команде «Сокол» со счетом 4:5 и стали вторыми. «Кубок поколения» достался команде из Рязани.

Все матчи транслировались онлайн на канале «ХК Орел-2010», что позволило еще большей аудитории следить за турниром и ключевыми поединками.

Несмотря на совсем юный возраст участников, играли они по-взрослому. Болельщики на трибунах, как могли, поддерживали свои команды и в награду получили красивый, непредсказуемый хоккей.

Фаворитами команды «Ледовое поколение» стали Артем Сидорчук, Александр Давидян, Матвей Мочалов, Глеб Тарасов, Илья Волокитин.

Светлана Бабарыкина