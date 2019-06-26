Орловская «скорая» поработает по-итальянски?

№22 (559) от 26 июня 2019 г.

Два десятка сотрудников «скорой помощи» в Орле готовятся с 15 июля начать «итальянскую забастовку». То есть работать строго по регламентам и без переработок (так как переработки должны оплачиваться отдельно и оформляться письменным согласием работников, чего сейчас не происходит). Сотрудники экстренной службы не хотят выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах. Сейчас таких порядка 30%, но впереди сезон отпусков, и число «секвестированных» бригад может вырасти до каждой второй. Дело в том, что для оказания полноценной экстренной помощи очень часто необходимо не две, а четыре руки. Один медработник не в состоянии провести полноценную реанимацию. Кроме того, фельдшеры «скорой» планируют перейти работать строго на одну ставку. Чиновники для исполнения майских указов не подняли реальную зарплату медикам, а увеличили нагрузку на сотрудников. Сейчас в орловской «скорой» средняя занятость среди фельдшеров составляет от 1,3 до 1,7 ставки. Коснется «итальянская забастовка» и младшего медперсонала, на котором чиновники от здравоохранения сэкономили еще более чудовищным образом. Чтобы не поднимать людям зарплату в соответствии с майскими указами, их перевели в… уборщицы. Обо всем этом журналистам орловских и столичных СМИ медики рассказали в ходе пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе.

Детский сад, штаны на лямках

К забастовке дело шло уже давно. Напомним, еще в апреле была реорганизована служба скорой помощи Плещеевской ЦРБ, которая обслуживала Орловский район. В итоге фельдшеров районной «скорой» присоединили к станции областного центра. Но тут есть два момента. Во-первых, ранее несколько сотрудников как раз городской станции перевелись работать в район, так как там были «сельские» льготы и доплаты. Во-вторых, после реорганизации часть сотрудников Плещеевской больницы решила переехать в другие регионы. Таким образом, в расчете на единицу населения бригад скорой помощи по факту стало меньше. К Орлу присоединился Орловский район – это 70 тысяч человек. Но с Плещеевской ЦРБ пришла в лучшем случае половина сотрудников. Поэтому о том, что после присоединения ситуация улучшилась, говорить некорректно, – рассказал журналистам фельдшер орловской «скорой» Дмитрий Серегин.

Поразила фельдшеров и позиция инициатора реформы – руководителя облдепартамента здравоохранения Ивана Залогина. Когда у него спросили, почему при реорганизации ЦРБ не были учтены просьбы и мнения самих сотрудников больницы, господин Залогин ответил, что «вы же, когда ведете ребенка в детский сад, не спрашиваете его мнение!»

Переговоры на повышенных тонах

В итоге через несколько недель после реорганизации фельдшеры теперь уже объединенной службы скорой помощи обратились к властям с просьбой вернуть им «сельские» льготы (+25% к окладу), доукомплектовать бригады, чтобы иметь возможность проводить полноценную реанимацию сложным пациентам. Кроме того, медики попросили выполнить майские указы президента и поднять им зарплату на одну ставку до средней по региону (порядка 25 тыс. руб.) Было решено создать согласительную комиссию и детально все проработать. Но по факту комиссию так и не создали. Власти просто проигнорировали просьбы медиков (тогда под письмом подписались 52 человека), переадресовав все претензии к прямому руководству станции «скорой помощи». Фельдшеры понимали, что подобные проблемы нужно решать не на уровне медучреждения, а в более высоких кабинетах. Тогда в «скорой» создали свой независимый профсоюз (в противовес существующему, подконтрольному руководству медучреждения) для защиты своих трудовых интересов.

Переговоры в департаменте здравоохранения прошли на повышенных тонах. Как рассказал председатель профкома профсоюза «Действие» на орловской станции «скорой помощи» Дмитрий Серегин, очень часто фельдшеров, задававших вопросы, перебивали. На все наиболее острые вопросы был один ответ – обращайтесь в суд. Никакого конструктивного диалога не получилось, не вышло и никаких конкретных действий – единственное, что пообещали людям, – составить письмо в департамент финансов с расчетами – сколько необходимо средств дополнительно на «скорую помощь». Кроме того, чиновники изъявили готовность вернуть 100%-ю доплату за ночной характер работы, которая была отменена с нового года. Правда, решение пока того же плана – обратиться наверх с вопросом: а есть ли в бюджете деньги на это?

Экономика должна быть экономной?

Повышение заработной платы сотрудникам «скорой» на 60% обойдется бюджету в дополнительных 44 миллиона рублей ежегодно. Такого повышения вполне достаточно для того, чтобы люди получали прописанную в майских указах зарплату. Кроме того, при повышении зарплаты можно было бы решить и проблему кадрового дефицита, так как на такую зарплату гораздо проще привлечь новых специалистов. Много ли это – 44 миллиона рублей? А кто посчитает, сколько стоит жизнь человека, к которому не успела вовремя приехать «скорая помощь»? Сколько лет он мог бы еще прожить и сколько за это время принес бы налогов в бюджет? Сколько новых защитников Родины родил бы человек, которому не смогли оказать экстренную помощь, потому что в бригаде было не два фельдшера, как положено по нормативам, а всего один? Ведь бригады из двух сотрудников появились не просто так, не с потолка — очень часто, пока один человек делает реанимационные мероприятия, второй вводит лекарственные препараты. И какие бы ухищрения и уловки по экономии средств ни выдумывали в департаменте здравоохранения, факт остается фактом: один человек в бригаде не сможет полноценно провести реанимацию вместо двоих. А тут еще вскрылись такие детали, что в Орле просто нет НИ ОДНОЙ специализированной реанимационной бригады. Только обычные врачебные. Единственная специализированная реанимационная бригада есть в детской больнице.

Стандартный чиновничий ответ «нет денег» совершено не устраивает фельдшеров. Почему нет денег? Есть штатные нормативы Министерства здравоохранения, где прописано, что общепрофильные бригады «скорой помощи» должны состоять из двух человек. Специализированные реанимационные должны включать трех сотрудников. Соответственно, орловские чиновники закладывают ставки на утвержденное число бригад. Даже если количество бригад уменьшить, состав бригад уменьшать нельзя! Сказки про нехватку средств в программе ОМС тоже не выдерживают никакой критики. Каждый год принимается программа обязательного медицинского страхования, из которой идут деньги на скорую помощь. В этот тариф закладываются все расходы – и на ГСМ, и на коммунальные услуги, и на лекарственные препараты, и на текущий ремонт, и на заработную плату. Получается, что если вдруг нет денег на второго сотрудника в бригаде, то этот дефицит был заложен сознательно?! И вполне сознательно чиновники закладывают нищенскую зарплату – 16-17 тысяч на ставку.

Не произвели впечатления на чиновников и расчетные листки, в которых прописана работа в выходной день. В Орле людям оплачивают работу в выходной исходя из оклада. По словам сопредседателя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, есть постановление Конституционного суда РФ, в котором сказано, что в подобных случаях оплата производится с учетом коэффиционно-стимулирующего фонда. Иначе ситуация может стать абсурдной – человек за работу в выходные получит меньше, чем за обычный трудовой день, так как оклад не составляет всю зарплату. В Орле сотрудникам «скорой» платят, игнорируя решение Конституционного суда. Более того, юрист департамента здравоохранения на переговорах заявила, что фельдшерам платят не на основании федеральных документов, а на основании регионального положения об оплате труда.

Сколько стоят кровь, гной и рвотные массы?

Отдельно на пресс-конференции коснулись дикой ситуации, которая произошла с работниками из числа младшего медперсонала (санитарками). Чтобы не выполнять поручения «майских указов» и не повышать санитаркам зарплаты, их перевели в… уборщики. При этом женщины каждый день моют автомобили, в которых кровь, гной, рвотные массы, моча – все это называется «биологическими жидкостями», и ни в одном документе об обязанностях уборщиц нет такого пункта. Работа с опасными биологическими веществами должна оплачиваться соответствующим образом. Ушлые орловские чиновники решили сэкономить даже на этой строке. И что характерно – никто из контролирующих и проверяющих органов не заметил этот «нюанс». Служба экстренной помощи – это не частная лавочка. И наименование должностей должно быть ровно таким, как это прописано в профстандартах и в квалификационных справочниках профессий РФ.

Есть у революции начало…

Что касается перспектив «итальянской забастовки», то Андрей Коновал рассказал, что в Пензе врачи «скорой помощи» начали аналогичную акцию в мае в составе всего 45 человек. Сейчас там уже протестуют 750 людей в белых халатах. При этом в Пензе часть требований медиков уже выполнена. За май удалось добиться выплаты за работу в недоукомплектованных бригадах «скорой помощи». Удалось добиться отмены дисциплинарных взысканий с активистов, которые вышли на акцию протеста. При этом среднюю зарплату фельдшерам, анестезиологам и водителям «скорой» удалось поднять до средней по региону. Именно на одну ставку, а не вместе со всеми переработками. Вдохновленные опытом коллег из Пензы, орловские медики решили начать свою «итальянскую забастовку». При этом очень высока вероятность, что кроме врачей «скорой» о своих правах вспомнят и другие орловские медики. В частности, врачи поликлиник, которые также работают с дичайшими перегрузками и у которых зарплата также соответствует майским указам благодаря умелым манипуляциям со статистикой.

Очень важная деталь: участники орловской забастовки намерены предупредить официально и прокуратуру, и работодателя со ссылками на действующие нормы и приказы Минздрава, что часть работников отказывается работать в неукомплектованных бригадах. Отразится ли это на пациентах? Уже сегодня каждая третья бригада «скорой» приезжает на вызов, физически не имея возможности провести весь необходимый комплекс реанимационных мероприятий. Есть и еще один нюанс. По статистике, только 92% вызовов «скорой» укладывается в норматив по времени доезда до пациента. Если перевести проценты в живых людей, то «скорая» не успела вовремя к 830 пациентам, нуждающимся в помощи. По мнению забастовщиков, даже эта цифра недопустима. На город с районом необходимо свыше 35 бригад, в то время как по факту работает лишь 25-27 бригад. А впереди период отпусков. На фоне «итальянской забастовки» эта цифра также изменится.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер

В четверг, во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным была озвучена ситуация на Орловской станции «скорой помощи». Внезапно после «прямой линии» на заявления фельдшеров обратили внимание сразу и в Следственном комитете, и в региональной прокуратуре. Опять же совершенно внезапно выяснилось, что действительно права фельдшеров в связи с реорганизацией Плещеевской ЦРБ были нарушены. В связи с чем прокуратура внесла представление первому замгубернатора. СК со своей стороны пообещал провести доследственную проверку. «Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в релизе пресс-службы СК.