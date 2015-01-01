Орловская жилинспекция организует брифинг для избранных

Как стало известно «Орловской среде», областная жилищная инспекция в ближайшее время организует брифинг. Правда, попасть на него смогут представители всего 4-х СМИ. Имена избранных не разглашаются, но не стоит сомневаться, что вся озвученная на брифинге информация пройдет тщательную премодерацию.

Между тем, нашей редакции кажется, что у многих орловских СМИ скопились вопросы к орловской жилинспекции. В частности, по домам на улице Ленина, недавно пережившим капитальный ремонт. Напомним, балконы домов так и не были отремонтированы, а просто зашиты ДСП. Первый раз причину появления «потомкинских» балконов объяснили стремительно приближающимся 450-летием. Почему балконы вторично зашили без должного ремонта — остается только гадать. Есть не менее интересные фотофакты и по другим домам, где прошел капитальный ремонт. Будем надеяться, что у избранных СМИ все же хватит смелости задать жилинспекции неудобные вопросы.