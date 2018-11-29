Орловская жилинспекция предупреждает об обманах при заменах приборов учета электроэнергии

В Орловской области участились случаи, когда по частным домовладениям и квартирам в многоэтажных домах ходят «специалисты», представляясь сотрудниками ООО «Энергоучет» и предлагают собственникам жилья и домовладельцам заменить индивидуальные приборы учета электроэнергии (ИПУ электроэнергии) на более современные, так как установленные ИПУ якобы устарели и не соответствуют требуемому классу точности.

Некоторые сознательные и доверчивые граждане соглашаются на замену счетчиков, оплачивают при этом немалую сумму и получают на руки акт выполненных работ, товарный чек и гарантийный талон. ИПУ электроэнергии остается только опломбировать, что должны сделать сотрудники ресурсоснабжающей организациии ООО «Орловский энергосбыт».

Казалось бы, все законно. Но, когда по вызову собственников жилья приходят специалисты энергосбыта, оказывается, что «сотрудники» ООО «Энергоучет» нарушили сохранность контрольных пломб, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также самовольно подключились к электрическим сетям.

И, несмотря на наличие у жильца акта выполненных работ, выданного ООО «Энергоучет», виновным оказывается собственник помещения, в котором был заменен индивидуальный прибор учета электроэнергии.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации ООО «Орловский энергосбыт» составляют в отношении «нарушителя» акт о самовольном подключении к электрическим сетям и о несанкционированном вмешательстве в работу ИПУ электроэнергии.

Такие случаи уже были неоднократно зафиксированы в Болховском районе и в д. Жилина Орловского района. Собственники домовладений нарушили обязательные требования пунктов 81(11), 81(13) Правил № 354, а именно: демонтаж прибора учета электрической энергии был произведен без присутствия представителей исполнителя коммунальной услуги по электроснабжению (ООО «Орловский энергосбыт») с нарушением контрольных пломб, установленных ранее исполнителем.

По закону данные действия потребителей расцениваются как самовольное подключение к электросетям, а также как безучетное потребление электроэнергии и являются основанием к доначислению размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, исходя из трехмесячного норматива потребления коммунального ресурса с применением коэффициента 10. Также указанные действия собственников домов явились фактическим основанием к привлечению их к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.

Жилищная инспекция предупреждает: жителям региона необходимо ответственно и внимательно относится к предложениям о замене индивидуальных приборов учета электроэнергии, поступающим не от исполнителя коммунальной услуги, а от третьих лиц. Это может привести к неоправданным финансовым затратам по замене исправного прибора учета, а также к административному наказанию за нарушение целостности пломб на приборе и осуществлению безучетного потребления электроэнергии.

В случае возникновения необходимости замены/демонтажа/монтажа индивидуального прибора учета электроэнергии работы должны быть осуществлены только после извещения исполнителя коммунальной услуги и в присутствии его представителей, информирует пресс-служба Орловской жилинспекции.