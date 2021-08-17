Орловские дачники готовят погреба к зиме

Сезонная подготовка погреба или подвала к хранению овощей и фруктов очень важна для многих дачников и садоводов. Начинать готовить погреб (подвал) для хранения овощей и фруктов нужно заблаговременно, где то за месяц до закладки нового урожая. До этого времени помещение нужно регулярно проветривать для просушки стен, пола, потолка и полок, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Первым делом необходимо очистить помещение, извлечь оставшиеся прошлогодние овощи, фрукты, консервацию и пр. Если в погребе земляной пол, то можно снять верхний слой (1–2 см). Весь растительный мусор, который является источником инфекции, необходимо собрать и вынести.

Полки, стеллажи, ящики, закрома и другие конструкции внимательно осмотреть, проверить на прочность, целостность и при необходимости отремонтировать.

При подготовке погреба и подвала к зиме не забываем о необходимости провести обеззараживание стен. Если стены кирпичные, можно произвести побелку специальным раствором, приготовленным на основе извести с добавлением 5-процентного раствора медного купороса. Если присутствуют деревянные перекрытия, для обработки используют раствор 10-процентного медного купороса. После окончания процедур погреб тщательно проветривают.

Для обработки стен также можно использовать раствор марганцовокислого калия либо табачный отвар.

Старым и проверенным способом по дезинфекции погреба является использование серной шашки для окуривания помещения. После дезинфекции, погреб плотно закрывают на несколько часов, а затем проветривают. Важно строго соблюдать технику безопасности, поскольку сернистый газ, образующийся во время горения серы, является ядовитым для организма человека.

Овощи и фрукты рекомендуется хранить в отдельных помещениях, разделяя их на отсеки, так как, например, этилен, выделяемый при хранении яблок, понижает устойчивость других корнеплодов к грибковым заболеваниям.

Наиболее простым способом защиты урожая от грызунов является обкладка кирпичами ящиков с собранными плодами. Это поможет поддерживать в погребе необходимую влажность, что увеличит срок хранения овощей и фруктов. Можно разместить обработанную ядом подкормку для грызунов. Оставленные грызунами норы, а также любые щели и дыры забить камнями, битым стеклом и заделать цементным раствором. Установить промышленный «отпугиватель грызунов», который генерирует ультразвуковое излучение. Хорошо отпугивает грызунов запах нафталина.

При низких температурах воздуха для сохранности урожая, необходимо утеплить погреб, что можно сделать с помощью листов пенопласта.

Главное условие сохранности собранного урожая — поддержание нужной температуры в помещении, не опускающейся ниже 2-3 градусов.