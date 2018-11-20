20 ноября 2018



Орловские клещи создают проблемы собакам даже зимой

Специалисты профильного отдела «Орловского референтного центра Россельхознадзора» на минувшей неделе выявили очередной случай пироплазмоза собак. Пироплазмоз собак (бабезиоз) – опасное сезонное паразитарное заболевание, вызываемое иксодовыми клещами. Болезнь характеризуется разрушением красных клеток крови – эритроцитов. Возможность заражения сохраняется с наступлением теплого периода года и до самих заморозков. В ветеринарной практике известны случаи, когда пироплазмоз у собак диагностировали даже зимой. Но в этом случае болезнь проявляется при обострении хронической формы или из-за врачебных ошибок во время переливания крови.

Пироплазмоз встречается повсеместно, представляет серьезную опасность для здоровья собак, независимо от породы и возраста. Осложнения при болезни крайне тяжелые. Именно по этой причине, чтобы снизить риск заражения бабезиозом, владельцы собак должны предпринять своевременно профилактические меры. Дважды в год, особенно перед наступлением теплого сезона, необходимо проводить обработку от эктопаразитов, клещей. После поездки на природу, в лес, каждой прогулки обязательно хорошо осмотрите питомца на наличие присосавшихся клещей. Если на теле обнаружен клещ, сразу же удаляйте опасного паразита. Отличить, инфицирован ли клещ бабезиями, визуально невозможно, поэтому обнаружив на теле собаки паразита, необходимо срочно сдать анализы.

В обязательном порядке стоит вакцинировать собаку от пироплазмоза, используя моно- или комплексные вакцины. Выработанный штучный иммунитет защитит, снизит риск заражения собаки пироплазмозом и возникновения осложнений в случае заражения, — отметили в пресс-службе референтного центра.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2018 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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