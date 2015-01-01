Орловские медики изучили опыт испанских коллег

В июне заведующая отделением реабилитации НКМЦ Екатерина Омельченко побывала в испанском госпитале нейрореабилитации — институте Гуттманна. Он находится считается одним из лучших реабилитационных центров Европы для пациентов с поражением ЦНС. Главная цель поездки — увидеть опыт зарубежных коллег и их подходы к реабилитации пациентов. Одной из отличительных черт Института Гуттманна является особая методика работы, которая предполагает не только интегральное обслуживание пациента, но также активное участие во всем реабилитационном процессе его семьи.

— У них очень эффективно организована реабилитация в зале лечебной физкультуры. Никаких индивидуальных занятий — один большой зал предназначен для групповой реабилитации и разграничен по зонам. В одной его части — столы для эрготерапевтов, дальше — зона механотерапии и так далее. За несколькими столами работает один инструктор, который координирует и поправляет пациентов. При этом пациенты не обижены вниманием, все успешно занимаются. В итоге около 20 инструкторов могут обслужить в день около 160 пациентов. Очень эффективная технология. Максимально автоматизирована и работа нейропсихологов с пациентами. При поступлении каждого специалист тестирует с помощью программы NeuroPersonalTrainer. На основе этого анализа программа подбирает пациенту задания для выполнения, а затем отслеживает прогресс, автоматически формирует отчеты и отправляет их нейропсихологу, — рассказала Екатерина Омельченко.

— У них есть и войта-терапия, и бобат-терапия, они все эти методики миксуют, как и мы. За то же время нахождения в зале ЛФК за примерно пять часов пациент проходит все возможные методики. Помимо стандартных тренажеров для реабилитации, у них есть спортивный зал, где пациенты занимаются волейболом, гандболом, участвуют в матчах. Есть занятия парааэробикой для маломобильных пациентов. А вот массажи пациентам они не делают — к ним у местных специалистов достаточно прохладное отношение. Самое главное, что у них все оптимизировано: логистика очень четко выверена и контролируется компьютером, — отметила врач НКМЦ.

Ещё одно интересное направление госпиталя Гуттманна — работа в комнатах-имитациях, где маломобильных пациентов учат обслуживать себя в бытовых рамках. В спальне — расстилать и застилать кровать, подниматься и ложиться на нее. В ванной — навыкам гигиены. На кухне — готовке. Причем один день в неделю пациенту дается на самостоятельную поездку в магазин и дальнейшую самостоятельную готовку на этой кухне. На выходные пациентов отпускают домой, чтобы те навыки реабилитации, которые они получили в течение недели, закрепить уже в реальных условиях.

Вечером после основного курса занятий в госпитале Гуттманна начинается терапия творчеством и игрой. Каждый день пациентов развлекает аниматор или они участвуют в творческом занятии.

Дальнейшие планы института Гуттманна — строительство амбулаторного центра, где займутся развитием репродуктивных технологий. В этом же здании будут находится комнаты для тех пациентов, которым требуется длительная реабилитация.

— У нас тоже много пациентов, которым мало курса 15 дней на реабилитацию. Например, сейчас у нас есть девочка, которой после травмы нужно три месяца непрерывной, основательной и безвылазной реабилитации, и тогда будет результат. У нее сейчас ранний восстановительный период, когда все зависит от того, как она сейчас будет реабилитироваться, — поделилась Екатерина Омельченко.

Изучение опыта коллег из других регионов и стран — хорошая возможность «не вариться в своем котле», а видеть, как работают другие и заимствовать эффективные методики и опыт, которые можно реализовать на базе орловского отделения реабилитации, — отметили в пресс-службе НКМЦ.