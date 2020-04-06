6 апреля 2020



Орловские налоговики временно приостановили прием и обслуживание граждан

Налоговая инспекция ФНС России по г.Орлу сообщает, что в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно прием и обслуживание налогоплательщиков будут приостановлены.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.

ИФНС России по г.Орлу также рекомендует пользоваться электронными сервисами ФНС России на сайте www.nalog.ru для решения интересующих вопросов.

 

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Опубликовано 06 Апр 2020 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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