Орловские налоговики временно приостановили прием и обслуживание граждан

Налоговая инспекция ФНС России по г.Орлу сообщает, что в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно прием и обслуживание налогоплательщиков будут приостановлены.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.

ИФНС России по г.Орлу также рекомендует пользоваться электронными сервисами ФНС России на сайте www.nalog.ru для решения интересующих вопросов.