25 декабря 2020



Орловские сахарозаводы решили заморозить цены на сахар

Орловские сахаропроизводители присоединились к соглашению о снижении и поддержанию цен на социально значимые товары. Об этом рассказал руководитель облдепартамента сельского хозяйства Александр Шалимов. Согласно постановлению правительства РФ № 2094 от 14 декабря 2020 года, между федеральными органами исполнительной власти и хозсубъектами могут быть подписаны соглашения о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Конкретно, на сахар-песок и подсолнечное масло. Соглашения подписываются с производителями товаров и организациями торговли.

«Все сахаропроизводители, находящиеся на территории региона, а это заводы по производству сахара в Залегощенском, Мценском, Колпнянском и Ливенском районах, подписали данные соглашения», — отметил Александр Шалимов.

Сахаропроизводитель, подписавший данное соглашение, обязуется установить в договорах поставки с каждой организацией торговли отпускные цены на товар в размере не превышающим 36 рублей при расчете за 1 кг, включая НДС, независимо от объема партии товара и не увеличивать указанные цены до истечения срока действия настоящего соглашения. Соглашение действует до 1 апреля 2021 года.

Организация торговли, подписавшая соглашение, в свою очередь обязуется установить розничные цены при реализации расфасованного сахара в размере не превышающим 46 рублей за 1 кг.

 

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Опубликовано 25 Дек 2020 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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