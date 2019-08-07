7 августа 2019



Орловские синоптики прогнозируют усиление ветра и жару

В ближайшие сутки в Орловской области  прогнозируются порывы ветра до 19 м/с.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 августа по 21 час 8 августа на территории области переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный 5-10, днем 8-13, местами 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +24°С…+29°С.
ГУ МЧС предупреждает: в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта.

 

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Опубликовано 07 Авг 2019 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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