Орловские синоптики прогнозируют усиление ветра и жару

В ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются порывы ветра до 19 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 августа по 21 час 8 августа на территории области переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный 5-10, днем 8-13, местами 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +24°С…+29°С.

ГУ МЧС предупреждает: в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта.