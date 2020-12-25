Орловские спасатели стали донорами

В Орле в рамках ведомственной акции «30 добрых дел», посвященной 30-летнему юбилею МЧС России и Дню спасателя, донорами крови стали сотрудники ГУ МЧС и пожарно-спасательных подразделений. Такой подарок они преподнесли тем, кому сейчас требуются компоненты крови для спасения жизни и здоровья. Девиз МЧС России: «Предупреждение, спасение, помощь». А помогать можно по-разному, в том числе становясь донором крови и плазмы, которые требуются тяжело больным людям, для выздоровления которых эти компоненты жизненно необходимы.

Сдавать кровь – это очень нужное и важное дело. Ведь основная цель Дня донора – кому-то помочь и спасти чью-то жизнь. Донорская кровь и ее компоненты нужны постоянно. Они требуются при кровопотерях, возникающих вследствие различных травм и операций. И количество крови, которое используется для пациентов, очень велико. Кроме того, есть различные заболевания, лечение которых также требует переливание крови и ее компонентов. А единственным их источником является человек-донор.

Эта акция была организована региональным управлением МЧС совместно с Орловской станцией переливания крови. Для многих орловских сотрудников МЧС сдача крови не в новинку, они являются постоянными активными донорами на протяжении нескольких лет и регулярно пополняют банк крови нашего региона. Перед сдачей крови личный состав МЧС России прошел все необходимые предварительные процедуры: экспресс-анализ крови, измерение артериального давления, медицинский осмотр. В течение четырех часов своей кровью поделились 40 сотрудников МЧС России. Таким образом удалось заготовить около 20 литров крови. Донорская кровь нужна ежедневно. Весь собранный материал будет использован для пациентов областных медицинских учреждений.