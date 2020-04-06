6 апреля 2020



Орловские участковые приостановили прием граждан

УМВД России по Орловской области информирует: прием граждан участковыми уполномоченными полиции приостановлен в связи с коронавирусом.

Орловчанам рекомендовано пользоваться бесконтактными способами подачи обращений: по телефону, через официальный сайт УМВД или написав письмо.

Также граждане могут звонить обслуживающим их административный участок участковым уполномоченным полиции на номера служебных мобильных телефонов. Их можно узнать на официальном сайте регионального УМВД в разделе «Контакты» подразделе «Ваш участковый / Отдел полиции», информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Апр 2020 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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