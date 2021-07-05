5 июля 2021



Орловские ярмарки будут работать под «присмотром» Спецавтобазы

В Орле сменился оператор двух основных ярмарок выходного дня – на площадях  Комсомольцев и имени Георгия Жукова, сообщает «Вечерний Орел».

18 июня 2021 года состоялся конкурс по определению администратора этих двух торговых площадок. На конкурс были поданы заявки от «Торгово-промышленной палаты Орловской области», которая уже управляла ярмарками, и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Городские власти в итоге выбрали Спецавтобазу.

 

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Опубликовано 05 Июл 2021 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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